Оккупанты в Украине расстреливали 15-летних подростков за татуировки – экс-заключенный, воевавший в ЧВК "Вагнер"

Савичев рассказал, что после обмена пленными в феврале 2023 года, когда представители Украины уехали, российские офицеры отдали приказ расстреливать в населенном пункте всех, кому больше 15 лет.
Савичев заявил, что из 15–17-летних пленных было расстреляно около 20 человек, но в том же рассказе затем назвал другую цифру – около 10. При этом, по его словам, подростки выходили к ним без оружия и в обычной одежде.
"Но когда они поднимали майки, руки, там такие наколки были, что уже некуда деваться", – заявил он.
Савичев сказал, что ЧВК "Вагнер" пленных не берут, а пленными и их обменом занимаются военнослужащие минобороны РФ. Вагнеровцы при обмене занимались, по словам Савичева, "охраной".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.