Оккупанты в Украине расстреливали 15-летних подростков за татуировки – экс-заключенный, воевавший в ЧВК "Вагнер"

Савичев рассказал, что после обмена пленными в феврале 2023 года, когда представители Украины уехали, российские офицеры отдали приказ расстреливать в населенном пункте всех, кому больше 15 лет.

Савичев заявил, что из 15–17-летних пленных было расстреляно около 20 человек, но в том же рассказе затем назвал другую цифру – около 10. При этом, по его словам, подростки выходили к ним без оружия и в обычной одежде.

"Но когда они поднимали майки, руки, там такие наколки были, что уже некуда деваться", – заявил он.

Савичев сказал, что ЧВК "Вагнер" пленных не берут, а пленными и их обменом занимаются военнослужащие минобороны РФ. Вагнеровцы при обмене занимались, по словам Савичева, "охраной".