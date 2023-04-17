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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Украине расстреливали 15-летних подростков за татуировки – экс-заключенный, воевавший в ЧВК "Вагнер"

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Воевавший в "Вагнере" оккупант рассказал об убийстве украинских подростков
Воевавший в "Вагнере" оккупант рассказал об убийстве украинских подростков
Фото: EPA

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал 17 апреля в YouTube расследование о военных преступлениях частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией. Экс-осужденный Алексей Савичев, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как вагнеровцы расстреливали украинских подростков 15–17 лет.

Савичев рассказал, что после обмена пленными в феврале 2023 года, когда представители Украины уехали, российские офицеры отдали приказ расстреливать в населенном пункте всех, кому больше 15 лет.

Савичев заявил, что из 15–17-летних пленных было расстреляно около 20 человек, но в том же рассказе затем назвал другую цифру – около 10. При этом, по его словам, подростки выходили к ним без оружия и в обычной одежде.

"Но когда они поднимали майки, руки, там такие наколки были, что уже некуда деваться", – заявил он.

Савичев сказал, что ЧВК "Вагнер" пленных не берут, а пленными и их обменом занимаются военнослужащие минобороны РФ. Вагнеровцы при обмене занимались, по словам Савичева, "охраной".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: убийство, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, подростки, военное преступление
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