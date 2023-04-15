Пригожин лично приказал казнить минимум 20 украинских военнопленных – основатель Gulagu.net

"В понедельник мы представим очень важные свидетельства одного из теперь уже бывших командиров подразделения ЧВК "Вагнер", который прямо рассказывает о том, что подобные жестокие методы расправы были не просто санкционированы, а осуществлялись по прямому указанию Евгения Пригожина и [первого командира ЧВК "Вагнер"] Дмитрия Уткина", – говорит Осечкин.

Он уточнил, что Пригожин приказал казнить не менее 20 украинских военных.

"Более того, бойцам приказывали все это действо записывать на мобильный телефон, отправлять во внутренний чат для того, чтобы они это в своих Z-пабликах частично использовали для запугивания бойцов ВСУ. А с другой стороны, здесь была еще и другая тактическая задача, очень циничная: сделать все возможное, чтоб Украина отказалась выполнять требования Женевской конвенции, чтобы украинцы ожесточились и опустились на уровень Пригожина, Уткина и их наемников. Чтобы хоть какой-то страх поселить в душах бойцов ЧВК "Вагнер", – добавил основатель Gulagu.net.

Он объяснил, что такое запугивание связано с тем, что за последние семь – девять месяцев большое количество наемников ЧВК "Вагнер" убегало на позиции к ВСУ, пользовалось программой "Сохрани жизнь" и другими вариантами сдачи в плен.