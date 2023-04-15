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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин лично приказал казнить минимум 20 украинских военнопленных – основатель Gulagu.net

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По словам Осечкина, Пригожин приказывает казнить украинских военных для запугивания ВСУ
По словам Осечкина, Пригожин приказывает казнить украинских военных для запугивания ВСУ
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично приказал своим боевикам казнить как минимум 20 украинских военнопленных. Об этом основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал 14 апреля в эфире "Фейгин. Live".

"В понедельник мы представим очень важные свидетельства одного из теперь уже бывших командиров подразделения ЧВК "Вагнер", который прямо рассказывает о том, что подобные жестокие методы расправы были не просто санкционированы, а осуществлялись по прямому указанию Евгения Пригожина и [первого командира ЧВК "Вагнер"] Дмитрия Уткина", – говорит Осечкин.

Он уточнил, что Пригожин приказал казнить не менее 20 украинских военных.

"Более того, бойцам приказывали все это действо записывать на мобильный телефон, отправлять во внутренний чат для того, чтобы они это в своих Z-пабликах частично использовали для запугивания бойцов ВСУ. А с другой стороны, здесь была еще и другая тактическая задача, очень циничная: сделать все возможное, чтоб Украина отказалась выполнять требования Женевской конвенции, чтобы украинцы ожесточились и опустились на уровень Пригожина, Уткина и их наемников. Чтобы хоть какой-то страх поселить в душах бойцов ЧВК "Вагнер", – добавил основатель Gulagu.net.

Он объяснил, что такое запугивание связано с тем, что за последние семь – девять месяцев большое количество наемников ЧВК "Вагнер" убегало на позиции к ВСУ, пользовалось программой "Сохрани жизнь" и другими вариантами сдачи в плен.

Контекст:

Российские оккупанты уже несколько раз сливали в сеть видео казни украинских военных. Например, 6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, боевики, наемники, ВСУ, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, российские оккупанты, Владимир Осечкин
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