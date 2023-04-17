Шустер: Частных армий в России создаются десятки. Все готовятся к смуте

"В принципе, не в традициях [президента страны-агрессора России Владимира] Путина считать людей, считать погибших, вообще думать об этом. У него есть очень узкий круг, которому он доверяет, все в погонах, естественно. Я думаю, что он [основателю ЧВК "Вагнер" Евгению] Пригожину доверяет, потому что они одинаковые. Не потому, что Пригожин создает какие-то трудности в отношениях с минобороны", – заявил Шустер.

Он обратил внимание, что в современной России создается большое количество частных военных компаний.

"Проблема в том, что Пригожин сегодня – это частная армия. Таких частных армий создаются уже десятки в Российской Федерации. Все как бы готовятся к смуте. Мне интересно, что начнется сначала – наступление Украины или смута в России? Но все готовятся к этому. ЧВК не случайно создаются. Не случайно "Газпром" или "Роснефть" это все создают. Люди готовятся. Готовятся к старту чего-то. По меньшей мере есть люди там, которые считают себя лидерами, и они думают, что власть в России будет переходить не мирным, а военным путем и поэтому надо будет воевать", – сказал журналист.

Он отметил, что пока Путин окружен лояльными к нему людьми, но ситуация может измениться.

"Группа лояльных людей. Это люди в погонах, это люди от [главы Чечни Рамзана] Кадырова до Пригожина. Пригожин и Кадыров пока лояльны, и [глава государственной компании "Роснефть" Игорь] Сечин пока лоялен. А потом я не знаю, как это все повернется", – подчеркнул Шустер.

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