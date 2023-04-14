Шустер рассказал, как военные Израиля остановили формирование диктатуры в стране

Шустер: Патриотизм – это не когда лижешь жопу диктатору, а когда говоришь: "Нет, моя страна так жить не будет" Фото: Шустер online / Facebook

"Ветераны элитных израильских спецслужб стали центром всего протестного движения после решения правительства Биньямина Нетаньяху провести судебный переворот. И вот эти люди, которые были очень сильно встревожены тем, что страна движется в направлении диктатуры, они себе сказали: мы воевали, мы защищали, наши друзья, наши близкие умирали за израильскую демократию, мы не будем умирать и не будем воевать за диктатуру. На протяжении нескольких недель это движение стало огромным", – рассказал Шустер.

Он подчеркнул, что эти офицеры очень важны для обеспечения безопасности государства, поскольку ежегодно они несут обязательную службу, во время которой готовят новых бойцов для спецслужб.

"Стало понятно верхушке израильского военного руководства, что без этих людей Израиль не может выиграть войну. А они сказали "нет". Они участвовали и организовывали это протестное движение – 600 тысяч человек, 6% израильского населения, они впереди этого всего. Вот это офицеры. Вот тут я понимаю, вот это офицерская честь. Это реально настоящий пример патриотизма. Вот где патриотизм. Не когда лижешь жопу твоему диктатору, а когда говоришь: "Нет, моя страна так жить не будет, моя страна так жить не может". Конечно, уважение огромное. Они первый раз встретились в январе в Герцлии, это на побережье, на севере от Тель-Авива. Через три месяца это уже была огромная сила. Вот такого рода военным ты веришь и ты хочешь быть рядом с ними. И я понимаю всех израильских ребят, молодежь и не только молодежь, которая реально объединилась вокруг и показала правительству, что диктатура не пройдет. Это настоящий пример и офицерской чести, и воинского братства, и настоящего патриотизма", –сказал Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube