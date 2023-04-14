Шустер рассказал, как военные Израиля остановили формирование диктатуры в стране

"Ветераны элитных израильских спецслужб стали центром всего протестного движения после решения правительства Биньямина Нетаньяху провести судебный переворот. И вот эти люди, которые были очень сильно встревожены тем, что страна движется в направлении диктатуры, они себе сказали: мы воевали, мы защищали, наши друзья, наши близкие умирали за израильскую демократию, мы не будем умирать и не будем воевать за диктатуру. На протяжении нескольких недель это движение стало огромным", – рассказал Шустер.
Он подчеркнул, что эти офицеры очень важны для обеспечения безопасности государства, поскольку ежегодно они несут обязательную службу, во время которой готовят новых бойцов для спецслужб.
"Стало понятно верхушке израильского военного руководства, что без этих людей Израиль не может выиграть войну. А они сказали "нет". Они участвовали и организовывали это протестное движение – 600 тысяч человек, 6% израильского населения, они впереди этого всего. Вот это офицеры. Вот тут я понимаю, вот это офицерская честь. Это реально настоящий пример патриотизма. Вот где патриотизм. Не когда лижешь жопу твоему диктатору, а когда говоришь: "Нет, моя страна так жить не будет, моя страна так жить не может". Конечно, уважение огромное. Они первый раз встретились в январе в Герцлии, это на побережье, на севере от Тель-Авива. Через три месяца это уже была огромная сила. Вот такого рода военным ты веришь и ты хочешь быть рядом с ними. И я понимаю всех израильских ребят, молодежь и не только молодежь, которая реально объединилась вокруг и показала правительству, что диктатура не пройдет. Это настоящий пример и офицерской чести, и воинского братства, и настоящего патриотизма", –сказал Шустер.
Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти. Израильская оппозиция убеждена, что реформа ослабит власть народа.
26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения министра обороны Йоава Галанта, который выступил против реформы.
Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа. Митинги продлились и 27 марта. Глава крупнейшего профсоюза Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил "историческую" всеобщую забастовку.
Вечером 27 марта Нетаньяху заявил в обращении к народу Израиля, что приостанавливает рассмотрение в Кнессете судебной реформы. "Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он.
11 апреля Нетаньяху сообщил, что передумал увольнять Галанта.