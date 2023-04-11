Премьер Израиля передумал увольнять министра обороны, который выступил против судебной реформы

"У нас были разногласия, даже серьезные разногласия. Но я решил оставить аргументы позади", – сказал он.

После пресс-конференции Галант опубликовал в Twitter фотографию себя и Нетаньяху с подписью: "Продолжаем вместе в полную силу ради безопасности Израиля".