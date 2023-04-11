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Премьер Израиля передумал увольнять министра обороны, который выступил против судебной реформы

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Об увольнении Галанта Нетаньяху заявил 26 марта
Об увольнении Галанта Нетаньяху заявил 26 марта
Фото: Yoav Gallant / Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передумал увольнять министра обороны Йоава Галанта, который публично выступил против скандальной судебной реформы, вызвавшей протесты. Об этом Нетаньяху заявил на пресс-конференции 10 апреля, пишет The Times of Israel.

"У нас были разногласия, даже серьезные разногласия. Но я решил оставить аргументы позади", – сказал он.

После пресс-конференции Галант опубликовал в Twitter фотографию себя и Нетаньяху с подписью: "Продолжаем вместе в полную силу ради безопасности Израиля".

Контекст:

Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".

Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.

26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения Галанта. Самые массовые акции проходили в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.

Митинги продлились и 27 марта. Глава крупнейшего профсоюза Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил "историческую" всеобщую забастовку.

Вечером 27 марта Нетаньяху заявил в обращении к народу Израиля, что приостанавливает рассмотрение в Кнессете судебной реформы"Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он. Политик подчеркнул, что "ремонт" судебной системы все равно произойдет. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, акции, увольнение, реформа, премьер-министр
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