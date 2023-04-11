Премьер Израиля передумал увольнять министра обороны, который выступил против судебной реформы

"У нас были разногласия, даже серьезные разногласия. Но я решил оставить аргументы позади", – сказал он.
После пресс-конференции Галант опубликовал в Twitter фотографию себя и Нетаньяху с подписью: "Продолжаем вместе в полную силу ради безопасности Израиля".
* * * * , * * * @netanyahu pic.twitter.com/jNKyMApQm0— * * - Yoav Gallant (@yoavgallant) April 10, 2023
Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.
Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".
Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.
26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения Галанта. Самые массовые акции проходили в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.
Митинги продлились и 27 марта. Глава крупнейшего профсоюза Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил "историческую" всеобщую забастовку.
Вечером 27 марта Нетаньяху заявил в обращении к народу Израиля, что приостанавливает рассмотрение в Кнессете судебной реформы. "Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он. Политик подчеркнул, что "ремонт" судебной системы все равно произойдет.