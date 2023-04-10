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Шустер: Россия — самая безответственная страна мира, которая живет по принципу "авось". Она не имеет права на оружие массового уничтожения

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Шустер: Российская правящая элита это абсолютные бандиты, хулиганы, безответственные люди
Шустер: Российская правящая элита – это абсолютные бандиты, хулиганы, безответственные люди
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Оружие массового уничтожения в руках безответственных людей — это огромная угроза для всей планеты, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Безответственность российской правящей элиты достигла такого уровня, что они не имеют права иметь ядерное оружие. Это абсолютные бандиты, хулиганы, безответственные люди, для которых нет правил игры ни у себя дома, ни дома у других людей. Это люди опасные. Я бы их в дом к себе не пригласил. Уровень безответственности в России сегодня очень высокий, начиная от последнего гражданина, если такой есть, заканчивая первым гражданином. Россия – сегодня самая безответственная страна в мире. По-настоящему расхлябанная, абсолютно безответственная страна, которая живет по принципу "авось". А мир по принципу "авось" жить не желает. Конечно же, Россия не имеет права сегодня иметь оружие массового уничтожения. Именно из-за уровня собственной безответственности, абсолютной безответственности", – акцентировал Шустер.

По его словам, уменьшение количества ядерного оружия имеет значение для всеобщей безопасности.

"Да, я тоже за ядерное разоружение. Я тоже считаю, что было бы хорошо, чтобы мир жил без ядерного оружия. Я не знаю, какие будут последствия, все это надо просчитать, продумать. Это сдерживающий фактор, поэтому войн меньше", – сказал Шустер.

Он провел аналогии между Россией и Ираном.

"Почему Израиль относится к Ирану и к созданию ядерного оружия в Иране с такой напряженностью? Это угроза для Израиля. Если Иран провозгласил, что Израиля нет, – значит, они это используют против Израиля. И когда оружие массового уничтожения в руках безответственных людей — это становится огромной угрозой для каждого человека, живущего на этой планете", — заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Владимира Путина заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе пока "не видели никаких изменений в их ядерной позиции, которые требуют какой-либо нашей реакции, каких-либо изменений нашей ядерной позиции".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Иран, Израиль, Савик Шустер, ядерное оружие, война, Алеся Бацман, война России против Украины, безопасность
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