Шустер: У России достаточно сильный шпионский аппарат. Она много гадостей может натворить

"Один из просчетов Путина – это Европа и то, что они называют коллективным Западом. Они никак не могут определиться, кто их враги. Им надо сказать: ваш враг – свободный мир, каждый человек, который ценит свою свободу и понимает свою ответственность. Но то, чего они точно не ожидали, – это единство. Они не ожидали, что будет такое единство Европы, Америки, Великобритании, Канады и Австралии, я сейчас всех не перечислю, много стран. Тут они очень сильно просчитались. И я надеюсь, что это на их судьбе в конце концов ярко скажется", — сказал Шустер.

Бацман отметила, что Путин "искренне верит", что демократия является самым слабым местом Запада.

"Он надеется на то, что скоро в каждой из этих страны будут выборы, и он очень сильно хочет за счет этих выборов расколоть и Европу, и Запад в поддержке Украины. Через что? Через вмешательство, естественно, в эти выборы. Участвуя в них, используя свои кровавые деньги, агентов влияния, массовые протесты, своих шпионов, дестабилизацию. Мы это с вами сегодня наблюдаем. Явно в американские выборы, которые еще официально не стартовали, но предвыборная кампания, считайте, уже идет, – они туда уже вмешиваются", – акцентировала журналистка.

"У них достаточно сильный шпионский аппарат, и мы это понимаем. Россия – большая страна, и она много гадостей может натворить. Поэтому я понимаю, что они будут вмешиваться выборы. Но, понимаете, во-первых, с одной стороны, этого уже не скроешь, потому что очень многие об этом говорят и очень многие об этом знают. Во-вторых, это единство Запада, которое не только единство правительства, премьер-министров или президентов, а людей", – заявил Шустер.

Он обратил внимание, что когда в Европе проводят социологические опросы, как прошла эта зима, то люди гордятся тем, что они сумели сократить свои расходы.

"Они в общем смогли приспособиться к новой ситуации и понимают, что надо отказываться от углеводородов потому, что иначе мы – заложники. Люди это начинают понимать. Не правительство – люди. Можно вмешаться в выборы, но люди-то остаются людьми. Они голосовали, они участвовали или даже они не участвовали в выборах, но для них свобода и открытое общество важнее горячих радиаторов. Вот так оно есть. Это в России борьба между холодильником и телевизором. В Европе давно нет этой борьбы", – подчеркнул Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube