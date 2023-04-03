Шустер об аресте американского журналиста в России: Фонд обмена расширяется

"Арест в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича и обвинение его в шпионаже – событие очень важное, если смотреть в контексте нескольких десятилетий, а не только нынешнего дня и нынешней эпохи. В советское время журналистов высылали, если они не соответствовали интересам Коммунистической партии. К примеру, в начале 1980-х был выслан из СССР корреспондент Newsweek, который в то время был очень влиятельным еженедельником, Эндрю Нагорский. Это человек польского происхождения, родился в Соединенных Штатах, я под его руководством работал два года. Потом он стал главой редакции в Риме. Он был выслан, потому что, конечно же, черпал информацию от диссидентов. Естественно, он читал самиздат, естественно, он был очень неприятным для Компартии человеком, и его выслали. Но чтобы арестовывали журналиста и обвиняли его в шпионаже – это следующий шаг", — сказал Шустер.

Бацман подчеркнула, что это первый прецедент с 1986 года.

"В 1986 году последний раз Советский Союз задержал журналиста Николаса Данилоффа, который работал на издание US News & World Report. И через три недели после задержания его тоже в шпионаже обвиняли, и обменяли на физика Геннадия Захарова", — подчеркнула Бацман.

"Дело Гершковича, я думаю, будет еще более громким. The Wall Street Journall – газета, корреспондентом которой он является, – вообще-то исследовала ситуацию с заключенными, которых ЧВК "Вагнер" брал и отправлял в Украину. Он особенно интересовался, были ли женщины "мобилизованы" "Вагнером" для участия в войне на земле Украины. Его арестовали, его обвинили в шпионаже, и The Wall Street Journall заявила: надо, чтобы посол Соединенных Штатов покинул Россию и все журналисты американские покинули территорию Российской Федерации", — рассказал Шустер.

По его словам, арест Гершковича – сигнал для всех средств массовой информации мира.

"Это сигнал, что любой человек журналистской профессии, который будет копаться в чем-то, что не устраивает российские власти сегодня, — он будет арестован и обвинен в шпионаже. Фонд обмена расширяется – это одна сторона. А другая сторона – отпугнуть журналистов вообще. Понимаете, сказать журналисту: если ты будешь заниматься тем, чем мы не хотим, чтобы ты занимался, – тогда тебе грозит тюрьма за шпионаж. Я думаю, что очень многих это пугает", — сказал Шустер.

Он считает, что это "логичный шаг" президента РФ Владимира Путина и его окружения.

"Чего мы можем от него ожидать? Они же тужатся сделать что-то на фронте — не получается. Они пытаются сделать там, где они могут. Не на поле боя, так показать внутри страны, где они могут включить всю карательную систему. Не правоохранительную, а карательную, и, собственно говоря, начать преследовать западных журналистов", — добавила Бацман.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube