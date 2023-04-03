Шустер об аресте американского журналиста в России: Фонд обмена расширяется

"Арест в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича и обвинение его в шпионаже – событие очень важное, если смотреть в контексте нескольких десятилетий, а не только нынешнего дня и нынешней эпохи. В советское время журналистов высылали, если они не соответствовали интересам Коммунистической партии. К примеру, в начале 1980-х был выслан из СССР корреспондент Newsweek, который в то время был очень влиятельным еженедельником, Эндрю Нагорский. Это человек польского происхождения, родился в Соединенных Штатах, я под его руководством работал два года. Потом он стал главой редакции в Риме. Он был выслан, потому что, конечно же, черпал информацию от диссидентов. Естественно, он читал самиздат, естественно, он был очень неприятным для Компартии человеком, и его выслали. Но чтобы арестовывали журналиста и обвиняли его в шпионаже – это следующий шаг", — сказал Шустер.
Бацман подчеркнула, что это первый прецедент с 1986 года.
"В 1986 году последний раз Советский Союз задержал журналиста Николаса Данилоффа, который работал на издание US News & World Report. И через три недели после задержания его тоже в шпионаже обвиняли, и обменяли на физика Геннадия Захарова", — подчеркнула Бацман.
"Дело Гершковича, я думаю, будет еще более громким. The Wall Street Journall – газета, корреспондентом которой он является, – вообще-то исследовала ситуацию с заключенными, которых ЧВК "Вагнер" брал и отправлял в Украину. Он особенно интересовался, были ли женщины "мобилизованы" "Вагнером" для участия в войне на земле Украины. Его арестовали, его обвинили в шпионаже, и The Wall Street Journall заявила: надо, чтобы посол Соединенных Штатов покинул Россию и все журналисты американские покинули территорию Российской Федерации", — рассказал Шустер.
По его словам, арест Гершковича – сигнал для всех средств массовой информации мира.
"Это сигнал, что любой человек журналистской профессии, который будет копаться в чем-то, что не устраивает российские власти сегодня, — он будет арестован и обвинен в шпионаже. Фонд обмена расширяется – это одна сторона. А другая сторона – отпугнуть журналистов вообще. Понимаете, сказать журналисту: если ты будешь заниматься тем, чем мы не хотим, чтобы ты занимался, – тогда тебе грозит тюрьма за шпионаж. Я думаю, что очень многих это пугает", — сказал Шустер.
Он считает, что это "логичный шаг" президента РФ Владимира Путина и его окружения.
"Чего мы можем от него ожидать? Они же тужатся сделать что-то на фронте — не получается. Они пытаются сделать там, где они могут. Не на поле боя, так показать внутри страны, где они могут включить всю карательную систему. Не правоохранительную, а карательную, и, собственно говоря, начать преследовать западных журналистов", — добавила Бацман.
30 марта ФСБ РФ сообщила о задержании Гершковича. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений". В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста. "Отпустите его", – сказал он 31 марта журналистам, выходя из Белого дома.