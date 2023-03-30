WSJ отвергла подозрения в шпионаже в адрес своего журналиста. В Кремле заявляют, что его взяли с поличным

В газете выразили обеспокоенность состоянием своего сотрудника, а также заявили, что "решительно отрицают обвинения ФСБ".

"The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью господина Гершковича. Требуем немедленного освобождения нашего доверенного и преданного делу репортера", – говорится в статье.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержание автора WSJ, сказал, что спецслужбы за ним следили.

"Это, вы знаете, прерогатива ФСБ. У них уже было заявление... Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать: насколько нам известно, его взяли с поличным", – цитирует его ТАСС.

При этом пресс-секретарь выразил надежду, что за этим не последует закрытия корпунктов российских СМИ в США.

"Этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, речь идет не о подозрении, речь идет о том, что он был задержан с поличным", – добавил он.