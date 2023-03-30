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WSJ отвергла подозрения в шпионаже в адрес своего журналиста. В Кремле заявляют, что его взяли с поличным

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О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта
О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта
Фото: Evan Gershkovich / Facebook

Редакция американской Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес задержанного в России корреспондента Эвана Гершковича. Позиция редакции опубликована на сайте издания.

В газете выразили обеспокоенность состоянием своего сотрудника, а также заявили, что "решительно отрицают обвинения ФСБ".

"The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью господина Гершковича. Требуем немедленного освобождения нашего доверенного и преданного делу репортера", – говорится в статье.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержание автора WSJ, сказал, что спецслужбы за ним следили.

"Это, вы знаете, прерогатива ФСБ. У них уже было заявление... Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать: насколько нам известно, его взяли с поличным", – цитирует его ТАСС

При этом пресс-секретарь выразил надежду, что за этим не последует закрытия корпунктов российских СМИ в США.

"Этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, речь идет не о подозрении, речь идет о том, что он был задержан с поличным", – добавил он.

Контекст:

О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается по ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). "Действуя по заданию американской стороны, Гершкович осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге",  – говорится в сообщении спецслужбы. 

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". 

Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

Гершковичу 31 год, он гражданин США. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в информационном агентстве AFP, The Moscow Times и New York Times.

Теги: Россия, шпионаж, Кремль, ФСБ, Дмитрий Песков, журналисты, задержание, WSJ, Эван Гершкович
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