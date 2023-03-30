ФСБ задержало журналиста The Wall Street Journal в Екатерибурге по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, он писал о ЧВК "Вагнер"

В ФСБ заявляют, что аккредитованный при министерстве иностранных дел РФ журналист подозревается в шпионаже в интересах правительства США.

"Действуя по заданию американской стороны, Гершкович осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге", – цитирует спецслужбу "Интерфакс";

Сообщается, что Гершковичу 23 года, он гражданин США. По ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж) ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет агентство.

Wall Street Journal пока не прокомментировал сообщение о задержании. ВВС, ссылаясь на СМИ в Екатеренбурге, сообщает, что накануне Гершкович перестал выходить на связь со редакцией.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер".

Житель Екатеринбурга Ярослав Ширшиков в своем Telegram-канале "Гусарская бравада" заявил, что "пару недель назад" давал интервью Гершковичу и сопровождал его по городу.

"Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК "Вагнер" в обществе. Эван благополучно отработал несколько дней и улетел в Москву", – написал он.

Ширшиков утверждает, что один из коллег журналиста 29 марта сообщил ему, что Гершкович вернулся в Екатеринбург для продолжения работы, но уже 9 часов не отвечает на звонки.

"Эван ещё во вторник попросил меня о встрече на сегодня. Я не знал, что он ещё вчера прилетел. Видимо, материала решил добрать", – добавил он.

Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

"Журналисты не должны становиться мишенью!" – написали в Twitter "Репортеры без границ".