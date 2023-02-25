С Байденом в Украину поехали только двое журналистов. Они "поклялись хранить тайну", но у них все равно забрали телефоны и отдали только в Киеве – Bloomberg

Байден прилетел в Польшу из США, а затем поездом ездил в Киев и обратно Фото: EPA

Как стало известно агентству, Байден принял решение о поездке в Украину еще в конце декабря, когда в Вашингтон приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом плане знали всего несколько человек в Белом доме и Пентагоне.

Отмечается, что Байден решил, что месседж для РФ о том, что США остаются приверженными Украине, стоит риска поездки в страну, где идет война.

Российскую сторону уведомили о том, что визит состоится, за несколько часов до прибытия в Украину, однако, как говорится в материале, нет никаких подробностей о том, как РФ восприняла эту новость. Официального ответа от Кремля на присутствие Байдена в Украине не поступало, подчеркивает Bloomberg, это было просто информирование.

По данным агентства, чтобы предотвратить риск любых утечек информации, а также из соображений безопасности было решено, что вместе с Байденом в Украину отправится всего несколько ближайших помощников, небольшая медицинская бригада и охрана.

Так, в самолете с президентом США летели советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, заместитель начальника штаба Джен О’Мэлли Диллон, директор по операциям Овального кабинета Энни Томасини и несколько других помощников.

Bloomberg отмечает, что делегация направилась в Польшу гораздо раньше, чем ожидалось по официальному расписанию.

Агентство подчеркивает, что для секретного визита в Украину Байдену пришлось необычно начать свои выходные, задержавшись в Вашингтоне. Обычно он и первая леди Джилл Байден возвращаются в свой дом в Делавэре, поясняет Bloomberg.

На этот раз чета Байденов посетила мессу в кампусе Джорджтаунского университета, а потом – выставку "Первые леди" в Национальном музее американской истории. День завершился ужином с пастой ригатони в ресторане Red Hen, где, как отмечается, паре устроили овацию.

Вместе с командой Байдена летели всего два представителя СМИ. Как выяснило агентство, фотограф Эван Вуччи из Associated Press и репортер Сабрина Сиддики из Wall Street Journal были выбраны из первоначально запланированной группы журналистов.

Пара была вызвана в офис директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в пятницу, 17 февраля. Журналистов на инструктаже в Белом доме предупредили, что они получат электронное письмо с темой "Инструкции по прибытию на турнир по гольфу" с деталями своего отъезда в Украину, далее они следовали инструкциям.

Пара "поклялась хранить тайну", пишет Bloomberg. Тем не менее журналисты сдали свои мобильные телефоны до того, как самолет с Байденом взлетел с базы Эндрюс (США). Устройства им вернули только через 24 часа в посольстве США в Киеве.

Самолет Байдена Air Force One марки C-32 (модификация Boeing 757) вылетел из Вашингтона (база Эндрюс находится в 24 км от города) на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем – в польский Жешув, рассказали в Bloomberg.

Приземлившись в Польше, президент США отправился в путешествие длиной 700 с лишним километров на поезде и прибыл в Киев в 8.00 по местному времени, поездка заняла около 10 часов. После пятичасового пребывания в столице Украины Байден отправился в обратный путь – таким образом, президент и сопровождавшие его участники поездки около 20 часов провели в поезде.