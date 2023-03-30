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В Москве суд арестовал журналиста The Wall Street Journal, которого подозревают в шпионаже

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Журналиста отправили под арест
Журналиста отправили под арест
Фото: evangershkovich.com

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, который ранее был задержан в Екатеринбурге, по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что дело маркировано грифом "совершенно секретно", вину Гершкович не признает. Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово", сообщили ТАСС в правоохранительных органах. 

Представитель защиты обжалует приговор и потребует от следствия ознакомления с материалами, заявил адвокат по соглашению Даниил Берман. 

Замглавы МИД Евгений Иванов сообщил, что виза журналиста не была просрочена, необходимые для журналисткой деятельности документы были в порядке.

"Вся история не связана с журналисткой деятельностью. По журналисткой деятельности к нему не было претензий", — добавил он.

Иванов также заявил, что США еще официально не обращались к РФ по поводу Гершковича. 

Контекст:

О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается по ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). "Действуя по заданию американской стороны, Гершкович осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге",  – говорится в сообщении спецслужбы. 

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". 

Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

Гершковичу 31 год, он гражданин США. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в информационном агентстве AFP, The Moscow Times и The New York Times.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Москва, арест, журналисты, WSJ
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