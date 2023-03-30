В Москве суд арестовал журналиста The Wall Street Journal, которого подозревают в шпионаже

В правоохранительных органах агентству сообщили, что дело маркировано грифом "совершенно секретно", вину Гершкович не признает. Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово", сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Представитель защиты обжалует приговор и потребует от следствия ознакомления с материалами, заявил адвокат по соглашению Даниил Берман.

Замглавы МИД Евгений Иванов сообщил, что виза журналиста не была просрочена, необходимые для журналисткой деятельности документы были в порядке.

"Вся история не связана с журналисткой деятельностью. По журналисткой деятельности к нему не было претензий", — добавил он.

Иванов также заявил, что США еще официально не обращались к РФ по поводу Гершковича.