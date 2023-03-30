Ларина рассказал о последнем эфире и последнем разговоре с Немцовым за несколько часов до его убийства

Немцов был в студии "Эха Москвы" на Новом Арбате за два часа до того, как его убили неподалеку от Кремля Скриншот: echo.msk.ru

"Вы сказали, что вам прислали фото с Борисом Немцовым на мосту. Он ведь за пару часов буквально до убийства вышел от вас, он вам давал свое последнее интервью", – уточнил Гордон.

Журналистка подтвердила, что программа с Немцовым действительно вышла в прямой эфир 27 февраля 2015 года.

"Он был у нас в гостях в программе, которую мы вели с Виталием Дымарским... Вообще Боря – наш товарищ, товарищ радиостанции и товарищ всех. Он открытый парень. Его любили все, даже враги. Потому что он такого неимоверного обаяния человек, открытый абсолютно", – вспоминает Ларина.

Она уточнила, что политик пришел в редакцию "Эха" накануне протестного марша "Весна", который должен был пройти 1 марта в отдаленном московском районе Марьино,

"Больше уже ничего не давали. Никаких центров [Москвы] не было, никаких вариантов не было. Только Марьино. И он про этот марш "Весна" нам рассказывал. И после мы втроем вышли на улицу, расцеловались, обнялись. И он еще меня спросил: "А ты-то сама придешь на марш?" Я говорю: "Я не могу. У меня в этот день работа. Это мой эфирный день". Но в итоге я пришла", – рассказала журналистка.

Она напомнила, что этот марш все же состоялся в самом центре Москвы без согласия властей.

"Они не посмели его отменить. Это был марш скорби после убийства Бориса. Конечно, я тоже эту смерть страшно переживала. Действительно, это было последнее его интервью. Он с кем-то еще разговаривал по телефону, кому-то давал интервью после эфира. Но у нас он был вживую, это был последний его эфир", – поделилась Ларина.

Радиоведущая добавила, что, анализируя расследование убийства Немцова, пришла к выводу: следствие не проявило заинтересованности в восстановлении детальной картины последних часов жизни политика.

"Для меня это тоже одно из доказательств того, что это фейковое расследование: ни меня, ни Виталия Дымарского никто не спрашивал ни о чем. Ведь это был последний эфир, последнее его появление публичное. А мало ли, о чем разговаривали до эфира или после", – сказала она.

Радиоведущая удивлена, что люди, которые занимались расследованием убийства Немцова, не заинтересовались обстоятельствами его беседы с журналистами.

"Как это возможно? Я понимаю прекрасно, что даже самый тупой следователь сначала отслеживает последние часы убитого человека, где он был, с кем разговаривал... Ни разу по этому поводу никто к нам не обращался", – заключила Ларина.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube