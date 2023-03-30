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Ларина рассказал о последнем эфире и последнем разговоре с Немцовым за несколько часов до его убийства

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Немцов был в студии "Эха Москвы" на Новом Арбате за два часа до того, как его убили неподалеку от Кремля
Немцов был в студии "Эха Москвы" на Новом Арбате за два часа до того, как его убили неподалеку от Кремля
Скриншот: echo.msk.ru

Российские следователи, вероятно, не изучали внимательно последние часы жизни российского оппозиционного политика Бориса Немцова, что может свидетельствовать о "фейковости" расследования. Об этом заявила проживающая в Португалии российская журналистка, экс-ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вы сказали, что вам прислали фото с Борисом Немцовым на мосту. Он ведь за пару часов буквально до убийства вышел от вас, он вам давал свое последнее интервью", – уточнил Гордон.

Журналистка подтвердила, что программа с Немцовым действительно вышла в прямой эфир 27 февраля 2015 года.

"Он был у нас в гостях в программе, которую мы вели с Виталием Дымарским... Вообще Боря – наш товарищ, товарищ радиостанции и товарищ всех. Он открытый парень. Его любили все, даже враги. Потому что он такого неимоверного обаяния человек, открытый абсолютно", – вспоминает Ларина.

Она уточнила, что политик пришел в редакцию "Эха" накануне протестного марша "Весна", который должен был пройти 1 марта в отдаленном московском районе Марьино,

"Больше уже ничего не давали. Никаких центров [Москвы] не было, никаких вариантов не было. Только Марьино. И он про этот марш "Весна" нам рассказывал. И после мы втроем вышли на улицу, расцеловались, обнялись. И он еще меня спросил: "А ты-то сама придешь на марш?" Я говорю: "Я не могу. У меня в этот день работа. Это мой эфирный день". Но в итоге я пришла", – рассказала журналистка.

Она напомнила, что этот марш все же состоялся в самом центре Москвы без согласия властей.

"Они не посмели его отменить. Это был марш скорби после убийства Бориса. Конечно, я тоже эту смерть страшно переживала. Действительно, это было последнее его интервью. Он с кем-то еще разговаривал по телефону, кому-то давал интервью после эфира. Но у нас он был вживую, это был последний его эфир", – поделилась Ларина.

Радиоведущая добавила, что, анализируя расследование убийства Немцова, пришла к выводу: следствие не проявило заинтересованности в восстановлении детальной картины последних часов жизни политика.

"Для меня это тоже одно из доказательств того, что это фейковое расследование: ни меня, ни Виталия Дымарского никто не спрашивал ни о чем. Ведь это был последний эфир, последнее его появление публичное. А мало ли, о чем разговаривали до эфира или после", – сказала она.

Радиоведущая удивлена, что люди, которые занимались расследованием убийства Немцова, не заинтересовались обстоятельствами его беседы с журналистами.

"Как это возможно? Я понимаю прекрасно, что даже самый тупой следователь сначала отслеживает последние часы убитого человека, где он был, с кем разговаривал... Ни разу по этому поводу никто к нам не обращался", – заключила Ларина.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. По этому делу были задержаны пять человек, все они являются чеченцами.

Сразу после смерти Немцова стало известно, что он готовил доклад о присутствии российских военных на Донбассе. После его убийства соратники закончили и опубликовали его.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение. Дадаев являлся военнослужащим чеченского батальона внутренних войск "Север" и кавалером ордена Мужества, однако суд лишил его звания лейтенанта и награды.

Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

По версии следствия, убийство Немцова было заказным, и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн руб. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.

"Новая газета" писала, что заказ на убийство Немцова "был выставлен на тендер" и за его выполнение взялся, предположительно, заместитель командира батальона "Север" Алибека Делимханова Руслан Геремеев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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