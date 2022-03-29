Перед убийством Немцова за ним ездили те же киллеры из ФСБ, которые отравили Навального, Быкова и Кара-Мурзу – СМИ

"Преследование политика началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций против друзей [президента РФ] Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того, как политика расстреляли у стен Кремля, причем в последнюю поездку ФСБшники за ним уже не поехали", – пишут журналисты.
По их данным, речь идет о сотрудниках ФСБ Валерии Сухареве, Дмитрии Сухинине и Алексее Кривощекове.
За два дня до убийства Немцова "киллеры ФСБ" переключились на другого российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, который также лоббировал санкции и затем "был ими дважды отравлен", отмечают расследователи.
Ссылаясь на данные базы бронирования билетов, они выяснили, что "Сухарев позже был в группе ФСБшников, отравивших Кара-Мурзу, Дмитрия Быкова и Алексея Навального, а Кривощеков участвовал как минимум в отравлении Навального".
"Следовали той же схеме, которая затем использовалась и с другими жертвами: обычно они прибывали за несколько часов или за день до Немцова и уезжали незадолго до него или сразу после него, чтобы не пересекаться с ним в дороге (напомним, этот modus operandi исключает интерпретацию их действий как "наружное наблюдение"). Всего за этот период мы видим 13 совпадающих поездок, в том числе в Ярославль, Нижний Новгород и Новосибирск", – объяснили журналисты.
Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы. Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.
Навальный после отравления летом 2020 года был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. После отравления боевым веществом класса "Новичок" оппозиционер лечился в Германии, вернулся в Россию 17 января 2021 года и сразу был задержан по делу "Ив Роше", арестован на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии) и 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде получил реальный срок вместо условного.
Быкову стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу, 16 апреля 2019 года. По прибытии его госпитализировали, в больнице ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание.
Кара-Мурза был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей "элите".