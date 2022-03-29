Перед убийством Немцова за ним ездили те же киллеры из ФСБ, которые отравили Навального, Быкова и Кара-Мурзу – СМИ

"Преследование политика началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций против друзей [президента РФ] Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того, как политика расстреляли у стен Кремля, причем в последнюю поездку ФСБшники за ним уже не поехали", – пишут журналисты.

По их данным, речь идет о сотрудниках ФСБ Валерии Сухареве, Дмитрии Сухинине и Алексее Кривощекове.

За два дня до убийства Немцова "киллеры ФСБ" переключились на другого российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, который также лоббировал санкции и затем "был ими дважды отравлен", отмечают расследователи.

Ссылаясь на данные базы бронирования билетов, они выяснили, что "Сухарев позже был в группе ФСБшников, отравивших Кара-Мурзу, Дмитрия Быкова и Алексея Навального, а Кривощеков участвовал как минимум в отравлении Навального".

"Следовали той же схеме, которая затем использовалась и с другими жертвами: обычно они прибывали за несколько часов или за день до Немцова и уезжали незадолго до него или сразу после него, чтобы не пересекаться с ним в дороге (напомним, этот modus operandi исключает интерпретацию их действий как "наружное наблюдение"). Всего за этот период мы видим 13 совпадающих поездок, в том числе в Ярославль, Нижний Новгород и Новосибирск", – объяснили журналисты.