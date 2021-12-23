ГОРДОН
 
 
МИР

Путин ответил, знает ли имена заказчиков убийств Политковской и Немцова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин: Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления
Путин: Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления
Фото: EPA

Президенту РФ Владимиру Путину 23 декабря во время итоговой пресс-конференции задали вопрос о заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и оппозиционного политика Бориса Немцова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, которого не пригласили на пресс-конференцию Путина, зачитал журналист радиостанции "Эхо Москвы".

"Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Сответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным органам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они срятаны или спрятались, но органам следствия это пока неизвестно", – заявил президент.

По его словам, в РФ сделали все, чтобы изобиличить виновных в убийствах.

"Если здесь речь идет о мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Он должен понимать, что государство будет делать все, чтобы бороться с криминальными проявлениями такого рода", – сказал Путин.

Контекст:

Журналист "Новой газеты" Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Она была известна критическим освещением действий Путина в Чечне.

По делу о ее убийстве в качестве исполнителейв 2014 оду были осуждены Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Как организаторов осудили их дядю Лом-Али Гайтукаева, бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова и Павлюченкова. Гайтукаев, отбывавший пожизненный срок, в июне 2017 года скончался в колонии.

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы.

Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, убийство, Анна Политковская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я даже в компанию приходил и говорил: "Я картавый, просьба не обижать". Wellboy рассказал, почему отказался заниматься с логопедом
  "Я даже в компанию приходил и говорил: "Я картавый, просьба не обижать". Wellboy рассказал, почему отказался заниматься с логопедом
"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса
"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса
Звезда комедии "Один дома" арестован за то, что избил и пытался задушить свою девушку
Звезда комедии "Один дома" арестован за то, что избил и пытался задушить свою девушку
"Кастинг в "Бразерс"?", "Более вульгарного одеяния не бывает". Волочкова шокировала сеть снимком со своими адвокатами
"Кастинг в "Бразерс"?", "Более вульгарного одеяния не бывает". Волочкова шокировала сеть снимком со своими адвокатами
"Бабуля дымит, как паровоз". В сети показали, как выглядит 87-летняя Фрейндлих спустя год после тяжелой болезни
"Бабуля дымит, как паровоз". В сети показали, как выглядит 87-летняя Фрейндлих спустя год после тяжелой болезни
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (525823)
2
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (86987)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (85837)
4
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (80688)
5
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66646)
6
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (50970)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47322)
8
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (46874)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS