Путин ответил, знает ли имена заказчиков убийств Политковской и Немцова

Путин: Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления Фото: EPA

Вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, которого не пригласили на пресс-конференцию Путина, зачитал журналист радиостанции "Эхо Москвы".

"Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Сответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным органам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они срятаны или спрятались, но органам следствия это пока неизвестно", – заявил президент.

По его словам, в РФ сделали все, чтобы изобиличить виновных в убийствах.

"Если здесь речь идет о мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Он должен понимать, что государство будет делать все, чтобы бороться с криминальными проявлениями такого рода", – сказал Путин.