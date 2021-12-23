Путин ответил, знает ли имена заказчиков убийств Политковской и Немцова

Вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, которого не пригласили на пресс-конференцию Путина, зачитал журналист радиостанции "Эхо Москвы".
"Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Сответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным органам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они срятаны или спрятались, но органам следствия это пока неизвестно", – заявил президент.
По его словам, в РФ сделали все, чтобы изобиличить виновных в убийствах.
"Если здесь речь идет о мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Он должен понимать, что государство будет делать все, чтобы бороться с криминальными проявлениями такого рода", – сказал Путин.
Журналист "Новой газеты" Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Она была известна критическим освещением действий Путина в Чечне.
По делу о ее убийстве в качестве исполнителейв 2014 оду были осуждены Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Как организаторов осудили их дядю Лом-Али Гайтукаева, бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова и Павлюченкова. Гайтукаев, отбывавший пожизненный срок, в июне 2017 года скончался в колонии.
Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы.
Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.