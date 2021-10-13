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Гордон: Немцов – это совесть России. Это была настоящая Россия

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Гордон и Немцов во время записи интервью в 2008 году
Гордон и Немцов во время записи интервью в 2008 году
Фото: Александра Лазаренко / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 12 октября в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" поделился воспоминаниями о российском оппозиционном политике, бывшем заместителе председателя правительства РФ Борисе Немцове, которому 9 октября исполнилось бы 62 года.

"Борис Немцов – замечательный парень. Замечательный человек. Знаете, есть люди, с которыми так тепло и так уютно, с кем говоришь на одном языке сразу, с ходу. Мы с ним только встретились – сразу перешли на ты. Настолько комфортный, настолько правильный и классный мужик! Человек, любивший Украину всем сердцем, человек, первым выступивший против российской агрессии, собиравший митинги в поддержку Украины, делавший все, чтобы прекратилось это российское безумие", – сказал Гордон.

Журналист призвал зрителей посмотреть интервью, которое он записал с Немцовым в 2008 году, а также интервью с девушкой политика Анной Дурицкой, которая была с ним в день его убийства.

"Она никогда не давала интервью и в подробностях рассказала, что происходило в ту страшную ночь, когда на ее глазах убили Бориса, – сказал журналист. – Я считаю, что Борис Немцов – это была совесть России. Это была настоящая Россия".

Он отметил, что в конце 1990-х, когда в России менялась власть, Немцова считали преемником президента РФ Бориса Ельцина.

"Но Борис Николаевич имел глупость сказать об этом вслух, после чего Немцова, конечно, дружно съели все, кто видел себя на посту преемника. Но только представим себе: если бы Борис Немцов был президентом России, как бы изменилась прежде всего сама Россия!" – отметил Гордон.

Говоря о Немцове, журналист призвал украинцев разделять Россию и российскую власть.

"Я призываю, не любя Кремль, не скатываться до нелюбви к России. Потому что Кремль и Россия – это разные вещи. В России очень много умных, хороших, адекватных людей, которые прекрасно все понимают, которые ненавидят [президента РФ Владимира] Путина и "русский мир". "Русский мир" не надо путать с "миром России" – это тоже разные вещи. И, воюя с Путиным, это я уже обращаюсь к нашим доморощенным патриотам, не надо воевать с русским языком, с великой русской культурой, с россиянами. Не россияне (многие, во всяком случае) виноваты в том, что путинский режим полез сюда, в Украину. Я повторяю, что там много достойных людей, нам надо поддерживать с ними контакты. И Борис Немцов был одним из тех, кого можно назвать символом хорошей, доброй, дружественной по отношению к Украине России", – считает журналист.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы.

Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками.

Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Дмитрий Гордон, Кремль, убийство Немцова, российская агрессия, русский мир
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