Ходорковский: Путин взял на себя ответственность за убийство Немцова, запретив проводить расследование до конца

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что президент РФ Владимир Путин взял на себя ответственность за убийство оппозиционера Бориса Немцова, запретив проводить расследование до конца.

"Для меня абсолютно знаковым моментом была реакция [Путина] на убийство Немцова. Потому что в тот момент, когда он отказался до конца расследовать это дело и наказывать тех, кто реально заказал Бориса, он взял на себя ответственность за это преступление. И это значит, что убийство политического оппонента для него перестало быть табу. Он взял на себя ответственность за это убийство, запретив проводить расследование до конца", – подчеркнул Ходорковский.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

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