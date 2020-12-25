Ходорковский: Я учился на закрытом факультете и работал на оборонных заводах, и давал подписку КГБ

Ходорковский: Если я встречался с иностранцами, тут же писал отчет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что во времена СССР давал подписку КГБ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, был ли он завербован КГБ как олигарх, Ходорковский сказал: "Мне сложно сказать, являлось ли это в их представлении вербовкой. Поскольку я учился на закрытом факультете и работал на оборонных заводах, и мне давали форму, то я, естественно, давал подписку КГБ".

Он отметил, что эта подписка была не о сотрудничестве, а о том, что его уведомили об опасности разглашения государственной тайны.

"И о том, что если я буду встречаться с иностранцами, то я должен буду об этом в письменном виде в кратчайшие сроки сообщать в органы. Собственно говоря, что я и делал. Если я встречался с иностранцами, то я потом тут же писал отчет", – сказал российский бизнесмен.

Интервью с Ходорковским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



