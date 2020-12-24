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24 декабря, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, на покупку каких вещей никогда не жалеет денег и куда девает то, к чему потерял интерес.

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Ходорковский: Ужасно не люблю ходить в магазины
Ходорковский: Ужасно не люблю ходить в магазины
Фото: gordondmytro / Instagram

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что предпочитает тратить деньги не на одежду, а на гаджеты.

Он заявил, что не знает, каких брендов одежда на нем надета.

"Это – Boss. Это – не знаю. Ужасно не люблю ходить в магазины. Онлайн одежду не особо покупаешь", – признался он.

По словам Ходорковского, при этом он не жалеет денег на приобретение новой техники.

"Все новые гаджеты, которые выходят, и большая часть новых ноутбуков – я все покупаю. Я все тестирую. Потом отдаю. На это я действительно не жалею денег", – заявил он.

Оппозиционный российский политик рассказал, что дорогие часы покупал, чтобы выглядеть презентабельно. Он сообщил, что сейчас носит Apple, а когда-то у него были Patek Philippe примерно за $60 тыс.

стречали по часам. Одежда – это вторично. И вот он у меня был для этого. Я всегда любил носить электронные часы. Я, собственно говоря, себе в этом не изменяю. Когда не нужно было для презентаций, надевал Casio. Ну, не потому, что я уж так… Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос", – рассказал он.

Ходорковский подчеркнул, что главным критерием покупки чего-либо для него является не стоимость, а полученное от приобретения удовольствие.

сегда исхожу из того, доставляет мне это удовольствие или нет? Купить новый компьютер Samsung, потыкать в него пальцами, погонять туда-сюда – это мне нравится. А купить часы за 1 млн не нравится", – подытожил он.

Ходорковский: Представляющие службы РФ товарищи бродят за мной по Лондону. Если будет приказ меня убить, они его, конечно, исполнят. Полный текст интервью Ходорковского Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ходорковский родился в 1963 году В Москве. В 1997–2004 годах он был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbesс состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована. 

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет). 

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании.

В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности, так называемое третье дело ЮКОСа (о хищения нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. 

Теги: Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, интервью
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