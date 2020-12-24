Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео

Интервью Гордона с Ходорковским за полтора суток посмотрели более 1,3 млн раз Фото: gordondmytro / Instagram

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 24 декабря разместил на своей странице в TikTok продолжение шутки, прозвучавшей во время интервью с российским бизнесменом и оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским.

"В каких условиях вы сидели?" – спросил у Ходорковского Гордон.

В ответ российский политик заявил, что это был барак.

"Обама?" – в шутку уточнил Гордон, вероятно, подразумевая созвучность названия постройки с именем бывшего американского президента Барака Обамы.

"Ну типа того", – ответил Ходорковский во время записи интервью.

Этот фрагмент разговора в дальнейшем послужил основой для шуточного ролика, в котором появилась якобы реакция экс-президента США Барака Обамы на озвученную во время интервью игру слов.

Интервью с Ходорковским вышло вечером 22 декабря на YouTube-канале "В гостях у Гордона". За это время его уже посмотрели более 1,3 млн раз.