Ходорковский: Человек от Путина мне сказал отдавать деньги и активы. Я ответил: “Если мне президент скажет это напрямую, я, конечно, отдам”

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в начале 2000-х годов люди президента РФ Владимира Путина требовали "отдавать столько-то денег".

"После 2003-го началось. Собственно говоря, тот конфликт, который у нас произошел, – он состоит из двух факторов. Первый фактор: то, что мы решили на съезде Союза промышленников и предпринимателей обратиться к Путину с тем, что надо заканчивать историю с коррупцией. И второе – то, что навстречу нам выкатили: "Начинайте отдавать столько-то денег". А это были уже не деньги, а активы... Я сказал "нет", – сообщил бизнесмен.

Он отметил, что не будет говорить, что "такой смелый".

"Я сказал, что если мне президент скажет это напрямую, я, конечно, отдам", – объяснил Ходорковский.

На уточняющий вопрос, сказал ли об этом Путин напрямую, бизнесмен ответил: "Нет, абсолютно".

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.