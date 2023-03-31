Байден призвал Россию выпустить из-под ареста журналиста WSJ, обвиняемого в шпионаже

США не будут в ответ высылать российские СМИ, сказал Байден Фото: ЕРА

Он ответил на вопрос телеканала, выходя утром из Белого дома.

"Отпустите его", – сказал американский президент.

Позже Байден сообщил, что США не собираются в качестве ответной меры высылать российских дипломатов или журналистов из страны.

"Сейчас нет такого плана", – добавил он.

Ранее сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил задержание Гершковича.

"Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", – написал он в Twitter, добавив, что российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа".