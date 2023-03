Байден призвал Россию выпустить из-под ареста журналиста WSJ, обвиняемого в шпионаже

Он ответил на вопрос телеканала, выходя утром из Белого дома.

"Отпустите его", – сказал американский президент.

Позже Байден сообщил, что США не собираются в качестве ответной меры высылать российских дипломатов или журналистов из страны.

"Сейчас нет такого плана", – добавил он.

Ранее сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил задержание Гершковича.

"Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", – написал он в Twitter, добавив, что российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа".

Контекст:

Гершковичу 31 год. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times и The New York Times.

О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".