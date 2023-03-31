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ЕС осудил задержание американского журналиста в России

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По словам Борреля, российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа"
По словам Борреля, российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа"
Фото: EPA

ЕС осуждает задержание в России журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Об этом заявил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", – написал он.

Боррель отметил, что российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа".

Контекст:

Гершковичу 31 год. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times и The New York Times.

О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений". 

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что помимо посещения Екатеринбурга Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

Теги: СМИ, шпионаж, арест, Европейский союз, журналисты, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС, медиа, Эван Гершкович
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