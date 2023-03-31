ЕС осудил задержание американского журналиста в России

"Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", – написал он.
Боррель отметил, что российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа".
The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2023
Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.
The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.
Гершковичу 31 год. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times и The New York Times.
О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".
В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что помимо посещения Екатеринбурга Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".