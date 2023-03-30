В Госдепе США выразили обеспокоенность из-за задержания журналиста WSJ в России

В заявлении говорится, что американские власти обеспокоены задержанием в России гражданина США и находятся на связи с изданием, которое он представляет. Подчеркивается, что гражданам США за границей всегда в таких случаях оказывается необходимая поддержка.

"Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", – говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что гражданам США на территории РФ может грозить опасность. Они призвали граждан США, которые в настоящее время находятся в России, немедленно покинуть страну.