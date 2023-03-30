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В Госдепе США выразили обеспокоенность из-за задержания журналиста WSJ в России

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Власти США отреагировали на задержание американского журналиста в РФ
Власти США отреагировали на задержание американского журналиста в РФ
Фото: Evan Gershkovich / Instagram

В Государственном департаменте США прокомментировали задержание в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Заявление опубликовано на сайте Госдепа 30 марта.

В заявлении говорится, что американские власти обеспокоены задержанием в России гражданина США и находятся на связи с изданием, которое он представляет. Подчеркивается, что гражданам США за границей всегда в таких случаях оказывается необходимая поддержка.

"Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", – говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что гражданам США на территории РФ может грозить опасность. Они призвали граждан США, которые в настоящее время находятся в России, немедленно покинуть страну.

Контекст:

О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается по ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). "Действуя по заданию американской стороны, Гершкович осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге", – говорится в сообщении спецслужбы.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер". Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

30 марта в России Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Гершковичу 31 год. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times и The New York Times.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, шпионаж, арест, Госдепартамент США, Эван Гершкович
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