Шустер о гибели топ-чиновников в РФ: Эти люди – носители секретов, о которых знать никто не должен

Шустер: Наверное у этих людей есть именно бухгалтерские материалы, кто и сколько своровал Фото: Шустер online / Facebook

"В якутском СИЗО нашли мертвым заместителя гендиректора и главного инженера якутскэнерго. Всего, по подсчетам журналистов, за 15 месяцев в России, при невыясненных обстоятельствах, погибли около 40 топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев наивысшего звена. Что это за мор у них такой начался?", — спросила Бацман.

"Не только в России, некоторые были убиты и за рубежом. Тут не надо чувствовать запах денег, с моей точки зрения. Наверное у этих людей есть материалы, именно бухгалтерские материалы, кто и сколько своровал", – ответил Шустер.

По его мнению, в этой ситуации не деньги играют ключевую роль, а наличие некого компромата.

"А за что убивать иначе? Убивают даже не за то, что ты украл. Потому что если ты украл — у тебя можно отобрать. Но если у тебя есть какие-то доказательства, какие-то документы, которые свидетельствуют о том, что в "Газпроме" или в "Роснефть" идет крупномасштабное воровство, — это компромат. Компромат всегда можно использовать собственных целях, и, чтобы ты не смог этот компромат использовать, тебя убирают. Я думаю, это с этим связано в основном. Это не диссиденты, это не это не оппозиция, это просто люди-носители доказательств некоторых секретов, о которых знать никто не должен", — сказал Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube