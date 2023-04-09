Шустер о гибели топ-чиновников в РФ: Эти люди – носители секретов, о которых знать никто не должен

"В якутском СИЗО нашли мертвым заместителя гендиректора и главного инженера якутскэнерго. Всего, по подсчетам журналистов, за 15 месяцев в России, при невыясненных обстоятельствах, погибли около 40 топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев наивысшего звена. Что это за мор у них такой начался?", — спросила Бацман.
"Не только в России, некоторые были убиты и за рубежом. Тут не надо чувствовать запах денег, с моей точки зрения. Наверное у этих людей есть материалы, именно бухгалтерские материалы, кто и сколько своровал", – ответил Шустер.
По его мнению, в этой ситуации не деньги играют ключевую роль, а наличие некого компромата.
"А за что убивать иначе? Убивают даже не за то, что ты украл. Потому что если ты украл — у тебя можно отобрать. Но если у тебя есть какие-то доказательства, какие-то документы, которые свидетельствуют о том, что в "Газпроме" или в "Роснефть" идет крупномасштабное воровство, — это компромат. Компромат всегда можно использовать собственных целях, и, чтобы ты не смог этот компромат использовать, тебя убирают. Я думаю, это с этим связано в основном. Это не диссиденты, это не это не оппозиция, это просто люди-носители доказательств некоторых секретов, о которых знать никто не должен", — сказал Шустер.
С начала 2022 года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. Всего, по подсчетам The Moscow Times, за 15 месяцев при странных либо невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.
В январе 2022 года в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
В июле в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова. В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, по данным СМИ, от огнестрельного ранения.
В сентябре председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. В том же месяце в районе острова Русский (Владивосток) погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.