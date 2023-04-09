ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о гибели топ-чиновников в РФ: Эти люди – носители секретов, о которых знать никто не должен

 
|
Шустер: Наверное у этих людей есть именно бухгалтерские материалы, кто и сколько своровал
Шустер: Наверное у этих людей есть именно бухгалтерские материалы, кто и сколько своровал
Фото: Шустер online / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер прокомментировал высокую смертность среди руководителей высшего звена в России.

"В якутском СИЗО нашли мертвым заместителя гендиректора и главного инженера якутскэнерго. Всего, по подсчетам журналистов, за 15 месяцев в России, при невыясненных обстоятельствах, погибли около 40 топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев наивысшего звена. Что это за мор у них такой начался?", — спросила Бацман.

"Не только в России, некоторые были убиты и за рубежом. Тут не надо чувствовать запах денег, с моей точки зрения. Наверное у этих людей есть материалы, именно бухгалтерские материалы, кто и сколько своровал", – ответил Шустер.

По его мнению, в этой ситуации не деньги играют ключевую роль, а наличие некого компромата. 

"А за что убивать иначе? Убивают даже не за то, что ты украл. Потому что если ты украл — у тебя можно отобрать. Но если у тебя есть какие-то доказательства, какие-то документы, которые свидетельствуют о том, что в "Газпроме" или в "Роснефть" идет крупномасштабное воровство, — это компромат. Компромат всегда можно использовать собственных целях, и, чтобы ты не смог этот компромат использовать, тебя убирают. Я думаю, это с этим связано в основном. Это не диссиденты, это не это не оппозиция, это просто люди-носители доказательств некоторых секретов, о которых знать никто не должен", — сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

С начала 2022 года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. Всего, по подсчетам The Moscow Times, за 15 месяцев при странных либо невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.

В январе 2022 года в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

В июле в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова. В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, по данным СМИ, от огнестрельного ранения.

В сентябре председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. В том же месяце в районе острова Русский (Владивосток) погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, смерть, Алеся Бацман, деньги, Якутск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (83840)
2
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (68860)
3
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (59951)
4
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (55125)
5
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (54204)
6
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (47585)
7
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал (35200)
8
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей (33969)
 
 
 
 