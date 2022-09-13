В России после форума с участием Путина погиб топ-менеджер госкорпорации, отвечающей за развитие Дальнего Востока

Несчастный случай с чиновником произошел вечером 10 сентября, сообщало российское пропагандистское издание "Комсомольская правда". По официальной версии российских полицейских, Печорин выпал из катера на полном ходу. Поиски пропавшего топ-менеджера на море и побережье длились два дня.

По данным российского издания РБК, Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 5-го по 8 сентября. На ВЭФ выступал и президент РФ Владимир Путин.

На посту управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ он в том числе занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских перевозок.

РБК отмечает, что в феврале умер еще один топ-менеджер КРДВ – генеральный директор Игорь Носов. По данным собеседников издания, у него случился инсульт после того, как на совещании ему сообщили об увольнении.