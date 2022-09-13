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В России после форума с участием Путина погиб топ-менеджер госкорпорации, отвечающей за развитие Дальнего Востока

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Печорин стал очередным российским управленцем, погибшим при подозрительных обстоятельствах
Печорин стал очередным российским управленцем, погибшим при подозрительных обстоятельствах
Фото: erdc.ru

В РФ, в районе острова Русский (Владивосток), погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба КРДВ.

Несчастный случай с чиновником произошел вечером 10 сентября, сообщало российское пропагандистское издание "Комсомольская правда". По официальной версии российских полицейских, Печорин выпал из катера на полном ходу. Поиски пропавшего топ-менеджера на море и побережье длились два дня.

По данным российского издания РБК, Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 5-го по 8 сентября. На ВЭФ выступал и президент РФ Владимир Путин.

На посту управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ он в том числе занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских перевозок.

РБК отмечает, что в феврале умер еще один топ-менеджер КРДВ – генеральный директор Игорь Носов. По данным собеседников издания, у него случился инсульт после того, как на совещании ему сообщили об увольнении.

Контекст:

С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.

В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, бизнес, авиация, Владивосток, Несчастный случай, чиновники, катер, происшествия, море
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