В России после форума с участием Путина погиб топ-менеджер госкорпорации, отвечающей за развитие Дальнего Востока

Несчастный случай с чиновником произошел вечером 10 сентября, сообщало российское пропагандистское издание "Комсомольская правда". По официальной версии российских полицейских, Печорин выпал из катера на полном ходу. Поиски пропавшего топ-менеджера на море и побережье длились два дня.
По данным российского издания РБК, Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 5-го по 8 сентября. На ВЭФ выступал и президент РФ Владимир Путин.
На посту управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ он в том числе занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских перевозок.
РБК отмечает, что в феврале умер еще один топ-менеджер КРДВ – генеральный директор Игорь Носов. По данным собеседников издания, у него случился инсульт после того, как на совещании ему сообщили об увольнении.
С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.
21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.
В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.
В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.
1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.