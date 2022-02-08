В России 70-летнего ученого приговорили к 12 годам колонии по статье о госизмене

Подсудимого, чье имя не называется, приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. (около 111 тыс. грн). Фабула дела не раскрывается, так как его материалы проходят под грифом "совершенно секретно".
По данным источника ТАСС, речь идет об ученом-гидроакустике из Владивостока Викторе Королеве, которого в 2019 году арестовали по подозрению в госизмене.
Адвокат Королева Иван Павлов, комментируя вынесение приговора, заявил, что своей вины ученый, у которого больное сердце, не признал, сообщает Telegram-канал "Канал собаки Павлова".
Защитник утверждает, что его подзащитный на протяжении 15 лет занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб.
По данным (.xls) судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2020 году в России было вынесено семь приговоров по делам о госизмене. Все фигуранты получили реальные сроки заключения – от пяти до 20 лет. Судебной статистики по итогам 2021 года пока нет.