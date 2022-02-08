В России 70-летнего ученого приговорили к 12 годам колонии по статье о госизмене

Осужденный гидроакустик из Владивостока Виктор Королев не признает своей вины Фото: depositphotos.com

Подсудимого, чье имя не называется, приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. (около 111 тыс. грн). Фабула дела не раскрывается, так как его материалы проходят под грифом "совершенно секретно".

По данным источника ТАСС, речь идет об ученом-гидроакустике из Владивостока Викторе Королеве, которого в 2019 году арестовали по подозрению в госизмене.

Адвокат Королева Иван Павлов, комментируя вынесение приговора, заявил, что своей вины ученый, у которого больное сердце, не признал, сообщает Telegram-канал "Канал собаки Павлова".

Защитник утверждает, что его подзащитный на протяжении 15 лет занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб.