"Шьют мне создание "русского мира". Нардеп Шевченко заявил, что СБУ завела на него дело за госизмену

20 апреля 2021 года в Минске Шевченко встретился с Лукашенко Фото: president.gov.by

"Шьют мне создание "русского мира" в Украине... Это связано с моей дружбой с Беларусью", – написал нардеп.

В СБУ информацию пока не комментировали.