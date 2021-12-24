В СБУ заявили, что не открывали производство против нардепа Шевченко за госизмену

Досудебное расследование в отношении нардепа может начать только генпрокурор, напомнили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"На данный момент следователи Службы безопасности Украины не возбуждали уголовное производство в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса Украины", – сказал Дехтяренко.

Он напомнил, что, согласно статье 482-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

В Офисе генпрокурора агентству "Интерфакс-Украина" сказали, что не располагают информацией об открытии производства в отношении Шевченко.

О том, что СБУ якобы открыла в отношении Шевченко уголовное производство по статье о государственной измене, он сам заявил 23 декабря. По версии нардепа, он помешал бизнесменам, которые занимаются контрабандой сигарет, и от них "поступил заказ" начальнику департамента контрразведки Александру Покладу.