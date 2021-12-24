В СБУ заявили, что не открывали производство против нардепа Шевченко за госизмену

"На данный момент следователи Службы безопасности Украины не возбуждали уголовное производство в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса Украины", – сказал Дехтяренко.
Он напомнил, что, согласно статье 482-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности.
В Офисе генпрокурора агентству "Интерфакс-Украина" сказали, что не располагают информацией об открытии производства в отношении Шевченко.
О том, что СБУ якобы открыла в отношении Шевченко уголовное производство по статье о государственной измене, он сам заявил 23 декабря. По версии нардепа, он помешал бизнесменам, которые занимаются контрабандой сигарет, и от них "поступил заказ" начальнику департамента контрразведки Александру Покладу.
Несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, Шевченко в августе 2020 года опубликовал в Facebook поздравление Александру Лукашенко с победой и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".
20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.
23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.
24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.