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ПОЛИТИКА

"Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко". Нардеп Шевченко обвинил главу контрразведки СБУ в выполнении "заказа" на преследование

Шевченко утверждает, что помешал ряду бизнесменов под эгидой СБУ заниматься контрабандой сигарет
Шевченко утверждает, что помешал ряду бизнесменов под эгидой СБУ заниматься контрабандой сигарет
Фото: Евгений Шевченко / Facebook

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко, который утверждает, что СБУ открыла на него производство по статье о госизмене из-за его "дружбы с Беларусью", заявил, что "это заказ", за которым стоит начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад и ряд политиков и бизнесменов. Об этом он сказал в комментарии Vesti.ua.

"Я думаю, что это заказ. Связан он с тем, что якобы есть запись разговора, на которой я требую от белорусских энергетиков увеличить поставки электроэнергии потому, что мне надо деньги, чтобы в Украине "сделать русский мир". Придумать более тупой повод сложно", – заявил нардеп.

По информации Шевченко, производство было открыто еще 16 ноября, но его об этом не известили. Обвинения в госизмене или предательстве он отрицает.

"Я и само словосочетание "русский мир" не употребляю! Разговора такого не было. У меня в Беларуси, разумеется, были разговоры. И, в том числе, по электроэнергии. Но о "русском мире", естественно, там не было сказано ни слова. Я возмущался, что они "кинули" "Энергоатом", работают с частными лицами, через компании-прокладки и офшоры. В этом смысле я ругался – так, мол, нельзя. И это был разговор на повышенных тонах. Видать, кому-то в СБУ все это не понравилось. Они "слили" это конкурентам, которым я мешаю", – уверен политик.

В числе возможных "конкурентов" депутат назвал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, его друга, экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Иванчука, бизнесмена Артура Гранца, попавшего под санкции ЕС белорусского бизнесмена Алексея Алексина. 

"Вы знаете, кто это – Гранц, Иванчуки, Яценюки. Это их рук дело! За этим стоит начальник департамента контрразведки [СБУ] Александр Поклад, как я подозреваю. Ему заказ поступил. Гранц с Иванчуком и Алексин занимаются контрабандой сигарет. У них бизнес общий – и понятно, что "контрабас" без СБУ не проходит. И вот я им мешаю. Отрываю на другие компании электричество – а они хотят "в одну глотку", через офшоры. Решили мне отомстить, грубо говоря, "слить", – заявил Шевченко.

По его словам, ему "шьют создание "русского мира" в Украине". 

"Теперь я в одном списке с [нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором] Медведчуком и [экс-президентом, лидером "Европейской солидарности"] Порошенко. Веселая компания, не правда ли?.. "Мне говорят сейчас: "по тебе дело – будешь выше, чем [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков!" Хотят меня пиарить – пусть! Медведчук сидит на подписке. По Порошенко есть подозрение. Теперь – я. Такая вот у меня теперь "команда". И все – госизменники!" – сказал нардеп. 

Контекст:

Несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, Шевченко в августе 2020 года опубликовал в Facebook поздравление Александру Лукашенко с победой и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко"

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.

Теги: СБУ, Арсений Яценюк, Беларусь, Александр Лукашенко, энергетика, электричество, Андрей Иванчук, контрабанда, электроэнергия, контрразведка, госизмена, уголовное производство, Артур Гранц, политик Евгений Шевченко, русский мир, Александр Поклад
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