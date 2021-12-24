"Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко". Нардеп Шевченко обвинил главу контрразведки СБУ в выполнении "заказа" на преследование

"Я думаю, что это заказ. Связан он с тем, что якобы есть запись разговора, на которой я требую от белорусских энергетиков увеличить поставки электроэнергии потому, что мне надо деньги, чтобы в Украине "сделать русский мир". Придумать более тупой повод сложно", – заявил нардеп.

По информации Шевченко, производство было открыто еще 16 ноября, но его об этом не известили. Обвинения в госизмене или предательстве он отрицает.

"Я и само словосочетание "русский мир" не употребляю! Разговора такого не было. У меня в Беларуси, разумеется, были разговоры. И, в том числе, по электроэнергии. Но о "русском мире", естественно, там не было сказано ни слова. Я возмущался, что они "кинули" "Энергоатом", работают с частными лицами, через компании-прокладки и офшоры. В этом смысле я ругался – так, мол, нельзя. И это был разговор на повышенных тонах. Видать, кому-то в СБУ все это не понравилось. Они "слили" это конкурентам, которым я мешаю", – уверен политик.

В числе возможных "конкурентов" депутат назвал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, его друга, экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Иванчука, бизнесмена Артура Гранца, попавшего под санкции ЕС белорусского бизнесмена Алексея Алексина.

"Вы знаете, кто это – Гранц, Иванчуки, Яценюки. Это их рук дело! За этим стоит начальник департамента контрразведки [СБУ] Александр Поклад, как я подозреваю. Ему заказ поступил. Гранц с Иванчуком и Алексин занимаются контрабандой сигарет. У них бизнес общий – и понятно, что "контрабас" без СБУ не проходит. И вот я им мешаю. Отрываю на другие компании электричество – а они хотят "в одну глотку", через офшоры. Решили мне отомстить, грубо говоря, "слить", – заявил Шевченко.

По его словам, ему "шьют создание "русского мира" в Украине".

"Теперь я в одном списке с [нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором] Медведчуком и [экс-президентом, лидером "Европейской солидарности"] Порошенко. Веселая компания, не правда ли?.. "Мне говорят сейчас: "по тебе дело – будешь выше, чем [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков!" Хотят меня пиарить – пусть! Медведчук сидит на подписке. По Порошенко есть подозрение. Теперь – я. Такая вот у меня теперь "команда". И все – госизменники!" – сказал нардеп.