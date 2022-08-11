В России опять горела воинская часть, всех срочников эвакуировали

По информации Baza, горело деревянное здание, в котором находилась казарма. Огонь распространился на площади 1200 м³.

Как сообщает "Осторожно, новости", в здании находились 50 срочников, их все эвакуировали. По информации Telegram-канала, в этой части располагается 4-я дивизия противовоздушной обороны.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций России по Московской области пишет, что пожар уже ликвидирован, "информации о пострадавших не поступало".

Издание The insider сообщает, что на форумах призывники эту воинскую часть называют "сборочным пунктом": новобранцев присылают туда для принятия присяги, а потом отправляют в другие части. Также призывники пишут о бардаке, хамстве и безразличии "прикомандированного гражданского персонала".

По подсчетам издания, это уже 15-й случай поджога воинской части или военкомата в России с начала вторжения России в Украину.