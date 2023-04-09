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Шустер: В Китае Макрона приняли со всеми почестями, а фон дер Ляйен – как бомжа

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Шустер: Одна из целей Китая расколоть Европу
Шустер: Одна из целей Китая – расколоть Европу
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер прокомментировал итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.

"История, которая меня встревожила, — это визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай. Произошло, что Макрона приняли со всеми почестями – оркестры, гимны, приемы. А фон дер Ляйен приняли, как бомжа. Ее встретил министр экологии, ее не приглашали на ужин, ее не приглашали на переговоры. По некоторым каналам социальных сетей и даже телевидения о ней говорили реально оскорбительные вещи. Тонко, очень тонко. Видимо, изучили психологический портрет Макрона детально и поняли, что надо начать раскалывать Европу и Европейский союз и как бы возвышать в этом случае Францию. Потому что Макрон – по-моему, это сейчас слабое звено Европы", — сказал Шустер.

По его мнению, данный визит показал, что у Китая "есть некая более долгосрочная стратегия".

"Урсула фон дер Ляйен в преддверии визита позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила, что будет в Китае и что позиция Европейского союза не меняется никоим образом. И вот такое отношение – это уже не назовешь дипломатией, это уже, наверное, такая воинствующая дипломатическая история. Такие намерения Китая – они вполне агрессивные. Этот визит, то, как китайские лидеры принимали главу Евросоюза, косвенно показывает, что реально они идут на конфликт. И это, по-моему, не очень хорошая новость", — подчеркнул Шустер.

После этого визита, отметил он, стало "достаточно очевидно", что Китай стал на сторону России.

"Это событие мне косвенно говорит о том, что одна из целей Китая – расколоть Европу. И это явно кремлевская позиция, а не только позиция Китая", — сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Макрон и фон дер Ляйен прибыли в Китай 5 апреля. Визит продлится два дня. Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".

Перед поездкой в Китай президент Еврокомиссии подчеркнула, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.

Накануне визита Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Китай, Савик Шустер, Еврокомиссия, Си Цзиньпин, Кремль, Алеся Бацман, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Европа, дипломаты, Евросоюз, Эммануэль Макрон
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