Шустер: В Китае Макрона приняли со всеми почестями, а фон дер Ляйен – как бомжа

"История, которая меня встревожила, — это визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай. Произошло, что Макрона приняли со всеми почестями – оркестры, гимны, приемы. А фон дер Ляйен приняли, как бомжа. Ее встретил министр экологии, ее не приглашали на ужин, ее не приглашали на переговоры. По некоторым каналам социальных сетей и даже телевидения о ней говорили реально оскорбительные вещи. Тонко, очень тонко. Видимо, изучили психологический портрет Макрона детально и поняли, что надо начать раскалывать Европу и Европейский союз и как бы возвышать в этом случае Францию. Потому что Макрон – по-моему, это сейчас слабое звено Европы", — сказал Шустер.

По его мнению, данный визит показал, что у Китая "есть некая более долгосрочная стратегия".

"Урсула фон дер Ляйен в преддверии визита позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила, что будет в Китае и что позиция Европейского союза не меняется никоим образом. И вот такое отношение – это уже не назовешь дипломатией, это уже, наверное, такая воинствующая дипломатическая история. Такие намерения Китая – они вполне агрессивные. Этот визит, то, как китайские лидеры принимали главу Евросоюза, косвенно показывает, что реально они идут на конфликт. И это, по-моему, не очень хорошая новость", — подчеркнул Шустер.

После этого визита, отметил он, стало "достаточно очевидно", что Китай стал на сторону России.

"Это событие мне косвенно говорит о том, что одна из целей Китая – расколоть Европу. И это явно кремлевская позиция, а не только позиция Китая", — сказал Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube