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В России при загадочных обстоятельствах умер еще один топ-менеджер

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Шкурко нашли мертвым в камере СИЗО после обжалования решения суда
Шкурко нашли мертвым в камере СИЗО после обжалования решения суда
Фото: yakutskenergo.ru

Игорь Шкурко, первый заместитель генерального директора и главный инженер российского "Якутскэнерго", найден мертвым в следственном изоляторе Якутска. Об этом 4 апреля сообщило издание "Якутия daily".

Суд отправил российского топ-менеджера в СИЗО 31 марта, на следующий день после того, как он был задержан по делу о взятке. После этого пропутинская партия "Единая Россия", в которой состоял руководитель, приостановила его членство.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Якутии утверждают, что Шкурко покончил жизнь самоубийством. По данным управления, это произошло 4 апреля.

"В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено", – цитирует "Якутия daily" пресс-релиз ведомства.

Контекст:

С начала 2022 года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. Всего, по подсчетам издания The Moscow Times, за 15 месяцев при странных либо невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.

В частности, 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.

В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

10 сентября в районе острова Русский (Владивосток) после форума с участием президента РФ Владимира Путина погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.

Теги: Россия, смерть, СИЗО, арест, Единая Россия, самоубийство, Якутия, задержание, Якутск, ФСИН РФ, россияне
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