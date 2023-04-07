В России при загадочных обстоятельствах умер еще один топ-менеджер

Суд отправил российского топ-менеджера в СИЗО 31 марта, на следующий день после того, как он был задержан по делу о взятке. После этого пропутинская партия "Единая Россия", в которой состоял руководитель, приостановила его членство.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Якутии утверждают, что Шкурко покончил жизнь самоубийством. По данным управления, это произошло 4 апреля.

"В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено", – цитирует "Якутия daily" пресс-релиз ведомства.