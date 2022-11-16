ГОРДОН
 
 
МИР

Во Владивостоке нашли застреленным замначальника военно-морского училища, который отвечал за работу с мобилизованными

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вадим Бойко был найден застреленным в своем кабинете
Вадим Бойко был найден застреленным в своем кабинете
Фото: pixabay.com

Во Владивостоке погиб заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища Вадим Бойко, сообщила газета "Дальневосточные ведомости" 16 ноября. По версии издания, он покончил с собой.

"Сегодня утром застрелился замначальника ТОВВМУ по вооружению полковник Вадим Бойко. Пришел на работу и пустил себе пулю в висок", – говорится в сообщении.

В то же время телеграм-канал Baza сообщил, что из кабинета Бойко утром 16 ноября были слышны пять выстрелов. Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко. Предсмертной записки тот не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова.

По версии канала, на теле были огнестрельные ранения в области груди. Если верить версии о самоубийстве, выходит, что полковник выстрелил в себя пять раз, пишет канал.

По данным Baza, Бойко отвечал за работу с мобилизованными.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Теги: Россия, убийство, мобилизация, самоубийство, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (145085)
2
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (137642)
3
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (125831)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (115761)
5
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (114169)
6
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (98363)
7
32-летняя Дорофеева показала живот (79305)
8
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (76157)
 
 
 
 