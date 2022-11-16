Во Владивостоке нашли застреленным замначальника военно-морского училища, который отвечал за работу с мобилизованными

"Сегодня утром застрелился замначальника ТОВВМУ по вооружению полковник Вадим Бойко. Пришел на работу и пустил себе пулю в висок", – говорится в сообщении.

В то же время телеграм-канал Baza сообщил, что из кабинета Бойко утром 16 ноября были слышны пять выстрелов. Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко. Предсмертной записки тот не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова.

По версии канала, на теле были огнестрельные ранения в области груди. Если верить версии о самоубийстве, выходит, что полковник выстрелил в себя пять раз, пишет канал.

По данным Baza, Бойко отвечал за работу с мобилизованными.