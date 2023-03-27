В РФ сообщили о гибели еще одного российского командира, который расстреливал украинцев под Иловайском. Версии его смерти различаются

Он отметил, что Лисицкий воевал в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии, "защищал Донбасс" и участвовал в так называемой "специальной военной операции" – полномасштабной войне против Украины, которую РФ начала в феврале 2022 года.

Теньков написал, что ему "пришло сообщение" о гибели земляка, но не уточнил, где и при каких обстоятельствах она произошла.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Лисицкого ликвидировали силы обороны Украины.

Бутусов сообщил, что именно Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка армии РФ, когда она в 2014 году расстреливала украинские подразделения, прорывавшиеся из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко.

После этого Лисицкий в январе 2015 года получил звание Героя России.

"247-й полк несет большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка", – добавил Бутусов.

Также о смерти Лисицкого "в бою на передовой" написал Владимир Ситников, ректор Ставропольского государственного аграрного университета, где учился Лисицкий.

В то же время по информации Telegram-канала Baza, Лисицкий погиб не в Украине, а покончил с собой 26 марта в своей квартире в Ставрополе. Там, пишет канал, было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.

Эта же версия приведена в Telegram-канале российской журналистки Ксении Собчак. По ее информации, он воспользовался своим охотничьим ружьем.

"Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно – из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава", – утверждает Собчак.

В марте 2022 года российские СМИ сообщали также о том, что в Украине был ликвидирован командир 331-го костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев. Бывший руководитель пресс-центра АТО Роман Туровец сообщал, что в 2014 году Сухарев командовал батальонно-тактической группой того же 331-го полка, что расстреляла колонны украинских воинов под Иловайском.