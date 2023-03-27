В РФ сообщили о гибели еще одного российского командира, который расстреливал украинцев под Иловайском. Версии его смерти различаются

Он отметил, что Лисицкий воевал в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии, "защищал Донбасс" и участвовал в так называемой "специальной военной операции" – полномасштабной войне против Украины, которую РФ начала в феврале 2022 года.
Теньков написал, что ему "пришло сообщение" о гибели земляка, но не уточнил, где и при каких обстоятельствах она произошла.
По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Лисицкого ликвидировали силы обороны Украины.
Бутусов сообщил, что именно Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка армии РФ, когда она в 2014 году расстреливала украинские подразделения, прорывавшиеся из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко.
После этого Лисицкий в январе 2015 года получил звание Героя России.
"247-й полк несет большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка", – добавил Бутусов.
Также о смерти Лисицкого "в бою на передовой" написал Владимир Ситников, ректор Ставропольского государственного аграрного университета, где учился Лисицкий.
В то же время по информации Telegram-канала Baza, Лисицкий погиб не в Украине, а покончил с собой 26 марта в своей квартире в Ставрополе. Там, пишет канал, было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.
Эта же версия приведена в Telegram-канале российской журналистки Ксении Собчак. По ее информации, он воспользовался своим охотничьим ружьем.
"Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно – из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава", – утверждает Собчак.
В марте 2022 года российские СМИ сообщали также о том, что в Украине был ликвидирован командир 331-го костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев. Бывший руководитель пресс-центра АТО Роман Туровец сообщал, что в 2014 году Сухарев командовал батальонно-тактической группой того же 331-го полка, что расстреляла колонны украинских воинов под Иловайском.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия велись между украинскими военными с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками с другой. Официально РФ на протяжении всех этих лет не признавала своего вторжения в Украину.
В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.
Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих под Иловайском. По данным Офиса генпрокурора, еще 429 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.
По информации Бутусова, погибло не 366, а 368 украинских военнослужащих, до сих пор пропавшими без вести считаются 15 человек. В целом группировка украинских войск вблизи Иловайска составляла 1200 человек.
В 2017 году прокуратура обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. В Офисе генпрокурора считают, что вооруженные силы РФ заранее спланировали вероломное убийство украинских военнослужащих в Иловайском котле и российское командование "заманивало украинских военных в "зеленые коридоры".