Шустер об утечке секретных документов из Пентагона: Рождается абсолютно новая, неидеологическая культура, не согласная с тем, как ведутся дела в самых высших сферах власти

"История достаточно серьезная, показательная в том смысле, что рождается абсолютно новая культура неидеологическая, которая не согласна с тем, как ведутся дела в самых высших сферах власти. Здесь мы не видим идеологии, а видим геймеров – людей, которые играют в игры. Это община, семья, по большому счету, в которую входил [обвиняемый в утечке документов] Джек Тейшейра. Она была из 20 человек, они обсуждают тактику игры, всякие детали этих игр. Тейшейра захотел стать лидером этой семьи и хотел доказать что-то, он был ІТ-специалистом и имел доступ к документам засекреченным, чтобы покуражиться. Он куражился достаточно долго. Его эта семья не воспринимала серьезно и выложенные документы тоже не воспринимали серьезно. Видео, которые он выкладывал, были воинствующие, расистские, я бы сказал, антиамериканская позиция внутри, я не хочу сказать, трамповская, но вот что-то такое", – сказал Шустер.

Он обратил внимание, что из пакета документов, который выложил Тейшейра, один точно оказался сфальсифицированным, и это документ о потерях армии страны-агрессора России в Украине.

"Кто это сделал? Энтузиасты-дилетанты на каком-то Telegram-канале? Может быть, кто-то был за этим? Вопрос без ответа пока. Еще один вопрос: как секретная информация появилась в сети так быстро? Секретная информация об ударе по российскому самолету в Беларуси была передана главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли – и в течение четырех-пяти дней она оказывается в сети. Это не очень хорошо. Я бы сказал, очень плохо", – подчеркнул Шустер.

Он подчеркнул, что у этого события есть важные социальные последствия.

"Если мы говорим, что рождается целая культура, которая гораздо больше чем кинопрокат, чем телевидение, чем YouTube, – вот эти геймеры, эти племена достаточно воинствующие, которые не верят в сегодняшнее мироустройство, которые, в общем-то, конспирологи, по большому счету, – это надо начинать воспринимать всерьез. Это очень серьезная утечка. Это даже удар по украинской военной политике, это очень сильный удар по американской системе безопасности", – заявил Шустер.

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