Шустер об утечке секретных документов из Пентагона: Рождается абсолютно новая, неидеологическая культура, не согласная с тем, как ведутся дела в самых высших сферах власти

"История достаточно серьезная, показательная в том смысле, что рождается абсолютно новая культура неидеологическая, которая не согласна с тем, как ведутся дела в самых высших сферах власти. Здесь мы не видим идеологии, а видим геймеров – людей, которые играют в игры. Это община, семья, по большому счету, в которую входил [обвиняемый в утечке документов] Джек Тейшейра. Она была из 20 человек, они обсуждают тактику игры, всякие детали этих игр. Тейшейра захотел стать лидером этой семьи и хотел доказать что-то, он был ІТ-специалистом и имел доступ к документам засекреченным, чтобы покуражиться. Он куражился достаточно долго. Его эта семья не воспринимала серьезно и выложенные документы тоже не воспринимали серьезно. Видео, которые он выкладывал, были воинствующие, расистские, я бы сказал, антиамериканская позиция внутри, я не хочу сказать, трамповская, но вот что-то такое", – сказал Шустер.
Он обратил внимание, что из пакета документов, который выложил Тейшейра, один точно оказался сфальсифицированным, и это документ о потерях армии страны-агрессора России в Украине.
"Кто это сделал? Энтузиасты-дилетанты на каком-то Telegram-канале? Может быть, кто-то был за этим? Вопрос без ответа пока. Еще один вопрос: как секретная информация появилась в сети так быстро? Секретная информация об ударе по российскому самолету в Беларуси была передана главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли – и в течение четырех-пяти дней она оказывается в сети. Это не очень хорошо. Я бы сказал, очень плохо", – подчеркнул Шустер.
Он подчеркнул, что у этого события есть важные социальные последствия.
"Если мы говорим, что рождается целая культура, которая гораздо больше чем кинопрокат, чем телевидение, чем YouTube, – вот эти геймеры, эти племена достаточно воинствующие, которые не верят в сегодняшнее мироустройство, которые, в общем-то, конспирологи, по большому счету, – это надо начинать воспринимать всерьез. Это очень серьезная утечка. Это даже удар по украинской военной политике, это очень сильный удар по американской системе безопасности", – заявил Шустер.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.