Шустер: Россия – это реально ИГИЛ. Там средневековые деспоты, у них такая идеология, что Путин им подходит

Шустер: Электронная мобилизация, закрытие границ, будут они мордовать людей, убивать где-нибудь в пыточных – все это Путина не интересует Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Людей, которых [президент страны-агрессора России Владимир] Путин бросает на фронт, он их даже не видит. Этой проблемы для него нет. Они там будут разбираться с этой мобилизацией, будет там электронная мобилизация, будет закрытие границ, будут они мордовать людей, убивать где-нибудь в пыточных камерах или они пойдут добровольцами – все это его не интересует. Это уже другая реальность. Он в этой другой реальности живет", – подчеркнул Шустер.

Он считает, что в России не так много убежденных сторонников войны.

"Скажем 10% из них могут быть и убежденные идеологически путинисты, а остальная масса... Их просто загребут, дадут им какие-нибудь "калашниковы" старого образца, заржавевшие, и пошлют туда. Пожалуйста, погибайте. Эта система абсолютно бандитская. И в бандитской системе существует бандитские правила, а бандитские правила основаны на том, что личность не играет роли и человеческие жизни не играют роли. Иначе какой ты бандит, если тебя капля крови вдруг волнует. Бандитов кровь не волнует, чужая, естественно", – подчеркнул Шустер.

Бацман заметила, что у граждан РФ есть выбор и возможность не идти воевать.

"Даже если россиянин не уехал из России и пришла повестка, он может не пойти на фронт убивать или погибать, а может пойти в тюрьму. Даже в этом выбор", – заявила журналистка.

"Не простой выбор, но он есть. Он непростой, не для каждого, по меньшей мере. Выбор такой сомнительный, потому что ты попадешь в тюрьму, там тебя опустят... Вы знаете, что такое русская зона", – сказал Шустер.

Бацман напомнила, что в армии РФ происходят аналогичные преступления.

"Вот эти видео с пригожинцами, с вагнеровцами. Они там шваброй насилуют своих сослуживцев, типа воспитывают. Я уже не говорю о том видео, которое облетело весь мир. Россия сегодня равна ИГИЛ, когда русские оккупанты обезглавливают украинских воинов, они отрезают головы, руки", – акцентировала Бацман.

"С точки зрения такого восприятия, это правда ИГИЛ, это экстремизм, возведенный до уровня преступления против человечности и человечества. Реально. Давайте посмотрим на это еще с другого ракурса. Мы смотрим с того ракурса, как бы выиграть быстрее и с наименьшими потерями для Украины. Есть Россия с населением 140 млн, из которых какой-то высокий процент (я не буду сейчас называть) и они средневековые деспоты. Вот у них такая идеология. Им Путин подходит. Вот "чтобы нас боялись". А как, чтобы вас боялись? Это надо отрезать головы в прямом эфире, бомбить украинские города, убивать и похищать детей, делать Бучу. Тогда вас будут бояться", – отметил Шустер.

ВИДЕО