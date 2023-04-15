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Шустер: Россия – это реально ИГИЛ. Там средневековые деспоты, у них такая идеология, что Путин им подходит

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Шустер: Электронная мобилизация, закрытие границ, будут они мордовать людей, убивать где-нибудь в пыточных все это Путина не интересует
Шустер: Электронная мобилизация, закрытие границ, будут они мордовать людей, убивать где-нибудь в пыточных – все это Путина не интересует
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В России абсолютно бандитская система власти, а бандитов чужая кровь не волнует. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Людей, которых [президент страны-агрессора России Владимир] Путин бросает на фронт, он их даже не видит. Этой проблемы для него нет. Они там будут разбираться с этой мобилизацией, будет там электронная мобилизация, будет закрытие границ, будут они мордовать людей, убивать где-нибудь в пыточных камерах или они пойдут добровольцами – все это его не интересует. Это уже другая реальность. Он в этой другой реальности живет", – подчеркнул Шустер.

Он считает, что в России не так много убежденных сторонников войны.

"Скажем 10% из них могут быть и убежденные идеологически путинисты, а остальная масса... Их просто загребут, дадут им какие-нибудь "калашниковы" старого образца, заржавевшие, и пошлют туда. Пожалуйста, погибайте. Эта система абсолютно бандитская. И в бандитской системе существует бандитские правила, а бандитские правила основаны на том, что личность не играет роли и человеческие жизни не играют роли. Иначе какой ты бандит, если тебя капля крови вдруг волнует. Бандитов кровь не волнует, чужая, естественно", – подчеркнул Шустер.

Бацман заметила, что у граждан РФ есть выбор и возможность не идти воевать.

"Даже если россиянин не уехал из России и пришла повестка, он может не пойти на фронт убивать или погибать, а может пойти в тюрьму. Даже в этом выбор", – заявила журналистка.

"Не простой выбор, но он есть. Он непростой, не для каждого, по меньшей мере. Выбор такой сомнительный, потому что ты попадешь в тюрьму, там тебя опустят... Вы знаете, что такое русская зона", – сказал Шустер.

Бацман напомнила, что в армии РФ происходят аналогичные преступления.

"Вот эти видео с пригожинцами, с вагнеровцами. Они там шваброй насилуют своих сослуживцев, типа воспитывают. Я уже не говорю о том видео, которое облетело весь мир. Россия сегодня равна ИГИЛ, когда русские оккупанты обезглавливают украинских воинов, они отрезают головы, руки", – акцентировала Бацман.

"С точки зрения такого восприятия, это правда ИГИЛ, это экстремизм, возведенный до уровня преступления против человечности и человечества. Реально. Давайте посмотрим на это еще с другого ракурса. Мы смотрим с того ракурса, как бы выиграть быстрее и с наименьшими потерями для Украины. Есть Россия с населением 140 млн, из которых какой-то высокий процент (я не буду сейчас называть) и они средневековые деспоты. Вот у них такая идеология. Им Путин подходит. Вот "чтобы нас боялись". А как, чтобы вас боялись? Это надо отрезать головы в прямом эфире, бомбить украинские города, убивать и похищать детей, делать Бучу. Тогда вас будут бояться", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Предыдущий подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что подобные случаи не единичны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, мобилизация, экстремизм, Алеся Бацман, преступление, ИГИЛ, россияне
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