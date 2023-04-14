Шустер о покушении на Татарского: Это может быть началом террористической волны в России, потому они закрутили гайки дальше некуда

"Вы упомянули теракт в Санкт-Петербурге, давайте его и обсудим. В кафе Пригожина, в котором проходил творческий вечер путинского упыря, пропагандиста, который на самом деле просто был обычным бандитом, который перешел на сторону оккупанта, сидел он в тюрьме за ограбление банка, не досидел, то есть еще 14 года началась вся его история разбойничья. В итоге, он взял псевдоним Татарский и стал типа военным русским блогером. И вот он устраивал творческий вечер, пришли к нему какие-то его поклонники, и в какой-то момент прозвучал взрыв. Умер только он, другие люди, которые были рядом, все выжили. И вот тут начинается самое интересное, якобы взрывчатка была в статуэтке. Причем это не просто статуэтка, а его бюст, который ему за несколько минут до этого передала, как уже русское следствие говорит, Дарья Трепова. То есть типа поклонница, которая пришла на творческий вечер. Там много людей было, они снимали, потом все это рассказывали, между ними произошел диалог при всех. Она говорит мол я хочу вам что-то подарить, но мне тут в гардеробе или где-то на входе сказали, что такое нельзя, вдруг вы там взрывчатку несете. А он говорит: "А что это?". Она ответила, что я тут статуэтку из вас слепила. Он говорит: а вдруг взрывчатка, ну ладно неси. Приносит, она не хотела там садиться, она хотела уйти, но он ей говорит: вы уж тут присядьте рядом, она говорит я стесняюсь, но все равно садится, и прогремел взрыв. Ее задержали, ей теперь грозит по статье терроризм, я так понимаю, до 30 или 35 лет. Не сначала, но потом, естественно, ФСБ выдвинули выдвинула версию о том, что здесь украинский след, это все Украина сделала. Эта Дарья стала говорить о том, что ей предложили должность главного редактора в одном из украинских СМИ в Киеве. За то, что она якобы отдаст эту статуэтку, и мол она не знала, что в ней взрывчатка. Хотя тоже вот про знала не знала, если человек знает, что взрывчатка, но как-то странно да, что она села и даже не дергалась. Просто ждала очень близко возле этого Татарского. Скажите, что это было? Как вы считаете, кто за этим стоит? И после этого появился документ, я не знаю насколько это правда, в сети о том, что там список главных русских пропагандистов, которых теперь ФСО будет охранять и там меры безопасности для них усиливаются", — спросила Бацман.





"Я вам покажу две газеты, чтобы вас не мучить. Итальянские, день после. Посмотрите Дарья Трепова в Corriere della Sera, первая полоса, огромная фотография. Это миланская газета, важная итальянская, вот Repubblica опять Дарья Трепова. Я не сравнивал, у меня просто так не получилось. Я не сравнивал, как это в других странах, там в Испании, во Франции как это происходило, как это освещали. Почему в Италии так? Потому, что Италия это страна, которая пережила терроризм, свинцовые годы. Я их пережил, я был в Италии, занимался уже общественной деятельностью и журналистикой. Я помню эти годы, это были годы страха, это были годы комендантского часа. Особенно после похищения премьер-министра Альдо Моро. Итальянцы это помнят и вот так они воспринимают эту новость. В России говорят, что это украинские спецслужбы. Для начала, национальная Республиканская армия Российская, и Илья Пономарев это подтвердил, взяла на себя ответственность. Обычно, когда организация типа Красная бригада в Италии или Бодермайнов в Германии, совершают террористический акт они берут на себя ответственность. Фашисты обычно не берут на себя ответственность. Скажем там взрыв на вокзале Болонье, который унес жизни сотни людей, они не берут ответственность, они сеют панику. А когда индивидуальный теракт против определенного человека, который занимается определенной деятельностью, тогда это левый терроризм, который берет на себя ответственность. Здесь взяла это армия на себя ответственность. В России, в Российской империи в общем-то традиция терроризма она не нова ничем. Поэтому, я бы на месте людей, которые пытаются это расследовать, я бы не искал в украинских спецслужбах. Я не могу себе представить, чтобы у украинских спецслужб было время, чтобы взорвать этого в общем-то малоизвестного человека, ни на что не влияющего. Ну он влияет, у него полмиллиона подписчиков, вот он влияет на этих людей, да и на не на всех я думаю влияет очень сильно. Ладно, украинские спецслужб, ну а зачем им это. Им бы что-нибудь посерьезнее взорвать, если уж что-то взрывать, а не какое-то кафе. Пусть даже пригожинское в Санкт-Петербург с выступлением вот этого вот человечика. Это может быть начало террористической волны в России потому, что они закрутили гайки так, дальше некуда, уже дышать невозможно. Не то, что говорить, уже дышать невозможно. Конечно же, в такой ситуации знаете крышка летит. И тут даже удивляться нечему. Я просто удивлен, что так поздно. Я думал, что какая-то террористическая волна начнется раньше. Я предполагаю, что это начало террористической волны в России. Почему не министр, как было там в начале XX века, а потому, что они очень сильно охраняются. Тогда было может легче: взял бомбу, подбежал к карете, бросил и убежал. Сейчас вещи немножко посложнее, сейчас не подбежишь и не убежишь. Это была ситуация полегче, правда внести эту статуэтку было непросто, это абсолютно ясно. Это трудная операция, конечно, но не самая трудная из всех террористических актов. Я не знаю слышали ли вы об этом, но Гиркин говорит, что у нее уже были куплены билеты в Узбекистан, и поэтому она либералка и ясно дело что… Ну если ты настоящий преступник, Z патриот и ты говоришь, что либеральные силы России имели к этому отношение, ну так тем более. То есть ты понимаешь, что украинские спецслужбы здесь совершенно ни при чем. И что это уже что-то, что является внутренней проблемой, а не внешней. Но если ты будешь отрицать, что это внутренняя проблема, тогда это уже извините твоя проблема потому, что ты это получишь в полном размере. Вот так я сегодня интерпретирую то, что там произошло", — сказал Шустер.

", — заявил Шустер.

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