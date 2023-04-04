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Ответственность за убийство пропагандиста Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия" из РФ

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Татарского убили 2 апреля в Санкт-Петербурге
Татарского убили 2 апреля в Санкт-Петербурге
Фото: ЕРА

Российское формирование "Национальная республиканская армия" (НРА) взяло на себя ответственность за гибель 2 апреля на "творческом вечере" в кафе в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского. Информация об этом размещена 4 апреля в Telegram-канале "Роспартизан".

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", – говорится в сообщении группы, назвавшейся "питерской колонной НРА".

Авторы заявления утверждают, что "удовлетворены" тем, что убийство Татарского произошло "в клубе, принадлежащем одному из наиболее известных российских бандитов и преступников Евгению Пригожину", и что "в результате акции клуб прекратит свою работу".

"Осуществленная нами акция не была направлена против мирных граждан и все пострадавшие входят в число активных сторонников войны, оправдывающих военные преступления путинского режима в Украине. [...] Мы призываем жителей России следовать нашему примеру и оказывать все виды сопротивления преступному российскому режиму вплоть до его полного уничтожения. Преступники не будут чувствовать себя в безопасности на российской земле", – сказано в заявлении.

Его авторы прокомментировали также обвинения российских силовиков в адрес Дарьи Треповой, которая, как утверждают в Следкоме РФ, действовала, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины".

"Российские силовики действуют в традиционном для себя стиле – обвиняют и хватают тех, до кого могут дотянуться, вне зависимости от причастности, как это произошло с Дарьей Треповой. Дарья Трепова, известная фигура в левом и феминистском движении, – герой. В то время, когда многие "оппозиционеры" писали посты в Facebook и светили фонариками, она боролась, ходила на акции и рисковала своей свободой, участвуя во всех оппозиционных движениях, которые теперь от нее отказываются. Мы просим российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой и другим невинным людям, которые попадают в лапы путинских опричников. Также мы призываем российских оппозиционеров не спекулировать на данной теме, выступая помощниками следствия, и с пониманием отнестись к ее статусу заложника системы", – написали в НРА.

"Медуза" отметила, что ресурс "Роспартизан" называл своим получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Контекст:

Татарский – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.

30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оппозиция, убийство, Санкт-Петербург, Илья Пономарев, партизаны, российская пропаганда, Владлен Татарский
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