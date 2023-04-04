Ответственность за убийство пропагандиста Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия" из РФ

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", – говорится в сообщении группы, назвавшейся "питерской колонной НРА".

Авторы заявления утверждают, что "удовлетворены" тем, что убийство Татарского произошло "в клубе, принадлежащем одному из наиболее известных российских бандитов и преступников Евгению Пригожину", и что "в результате акции клуб прекратит свою работу".

"Осуществленная нами акция не была направлена против мирных граждан и все пострадавшие входят в число активных сторонников войны, оправдывающих военные преступления путинского режима в Украине. [...] Мы призываем жителей России следовать нашему примеру и оказывать все виды сопротивления преступному российскому режиму вплоть до его полного уничтожения. Преступники не будут чувствовать себя в безопасности на российской земле", – сказано в заявлении.

Его авторы прокомментировали также обвинения российских силовиков в адрес Дарьи Треповой, которая, как утверждают в Следкоме РФ, действовала, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины".

"Российские силовики действуют в традиционном для себя стиле – обвиняют и хватают тех, до кого могут дотянуться, вне зависимости от причастности, как это произошло с Дарьей Треповой. Дарья Трепова, известная фигура в левом и феминистском движении, – герой. В то время, когда многие "оппозиционеры" писали посты в Facebook и светили фонариками, она боролась, ходила на акции и рисковала своей свободой, участвуя во всех оппозиционных движениях, которые теперь от нее отказываются. Мы просим российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой и другим невинным людям, которые попадают в лапы путинских опричников. Также мы призываем российских оппозиционеров не спекулировать на данной теме, выступая помощниками следствия, и с пониманием отнестись к ее статусу заложника системы", – написали в НРА.

"Медуза" отметила, что ресурс "Роспартизан" называл своим получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.