Кто взорвал Татарского, протесты в Москве, скандал с Меладзе, Абрамович платит за Путина. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:

контрнаступление Вооруженных сил Украины;

ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского;

скандал с российским певцом Валерием Меладзе, который отказался общаться с украинскими журналистами во время отдыха в Куршевеле (Франция);

расследование The Washington Post о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович через офшор оплатил покупку квартиры в Тель-Авиве для бывшей учительницы президента РФ Владимира Путина.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.