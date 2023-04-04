Кто взорвал Татарского, протесты в Москве, скандал с Меладзе, Абрамович платит за Путина. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:
- контрнаступление Вооруженных сил Украины;
- ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского;
- скандал с российским певцом Валерием Меладзе, который отказался общаться с украинскими журналистами во время отдыха в Куршевеле (Франция);
- расследование The Washington Post о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович через офшор оплатил покупку квартиры в Тель-Авиве для бывшей учительницы президента РФ Владимира Путина.
Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.