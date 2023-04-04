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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Кто взорвал Татарского, протесты в Москве, скандал с Меладзе, Абрамович платит за Путина. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать: 

  • контрнаступление Вооруженных сил Украины;
  • ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского;
  • скандал с российским певцом Валерием Меладзе, который отказался общаться с украинскими журналистами во время отдыха в Куршевеле (Франция);
  • расследование The Washington Post о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович через офшор оплатил покупку квартиры в Тель-Авиве для бывшей учительницы президента РФ Владимира Путина. 

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Валерий Меладзе, Алеся Бацман, война России против Украины, Роман Абрамович, контрнаступление, Владлен Татарский
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