Абрамович оплатил квартиру, которую Путин подарил своей учительнице – СМИ

Как говорится в статье, во время государственного визита в Израиль в 2005 году российский президент провел короткую встречу со своей бывшей учительницей немецкого языка Миной Юдицкой-Берлинер.

Позднее он регулярно дарил ей подарки и, по словам самой Юдицкой-Берлинер в интервью спустя 10 лет израильскому изданию, способствовал покупке ей квартиры за $208 тыс.

Однако, как выяснили журналисты, деньги на покупку этой квартиры поступили не от Путина, а с офшорного счета, контролируемого Абрамовичем.

"Эти расписки усиливают впечатление о договоренности, которую оба мужчины долгое время отрицали – что огромное состояние Абрамовича, первоначально полученное от продажи государственных активов на постсоветском пространстве, было связано с ниточками, за которые мог потянуть Путин", – говорится в материале.

Абрамович на протяжении десятилетий оспаривал любую финансовую связь, требуя от СМИ опровержений и даже пытаясь действовать через суд, чтобы аннулировать статьи, в которых предполагалось, что он выполнял распоряжения Путина.

Документы, на которые сейчас ссылается The Washington Post, были получены газетой совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Они включают дарственный договор, в котором записан перевод $245 тыс. Юдицкой-Берлинер от компании Абрамовича на Кипре. Деньги поступили в период, когда она купила небольшую квартиру в центре Тель-Авива.

Представитель Абрамовича признал подарок, но сказал, что он был сделан не по указанию Путина, а "по просьбе, полученной от еврейской общины".