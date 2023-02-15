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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Абрамович общается с Шойгу и Путиным, его помощники выполняют технические работы". К переговорам РФ и Украины привлекли новых участников – СМИ

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Переговоры между Украиной и Россией свелись к неформальным контактам и обсуждению обменов пленными, пишет "Медуза"
Переговоры между Украиной и Россией свелись к неформальным контактам и обсуждению обменов пленными, пишет "Медуза"
Фото: ЕРА

После того, как российских оккупантов изгнали из северных областей Украины и стало известно о преступлениях российской армии на этих территориях, в частности в Буче, переговоры между Украиной и Россией заморожены и свелись к обсуждению обменов пленными и редким неформальным контактам.

Об этом 15 февраля сообщила, ссылаясь на источники с обеих сторон, "Медуза"

Один из членов украинской делегации – советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк – рассказал изданию, что "до Бучи никто до конца не понимал тип войны, который Россия ведет в Украине". 

"Но вскоре стало понятно, что Россия приходила не [для того, чтобы] заниматься переговорами. Уже потом мы поняли, что это была позиция, традиционная для российской дипломатии: ты приходишь, говоришь какие-то слова, но содержание их на самом деле совершенно другое. И после Бучи стало ясно: любые переговоры приведут лишь к замедлению геноцидного уничтожения Украины – нам не дадут существовать как государству", – сказал он. 

Собеседник издания, близкий к одному из членов российской делегации, рассказал "Медузе", что российские переговорщики не были уполномочены самостоятельно вести диалог и как только "появлялся пункт, который требовал обсуждения, – тянули время, писали первым лицам, сами ничего не решали". Они были не способны самостоятельно ответить даже на мельчайшие вопросы, пишет СМИ. 

Действия РФ и представителей страны на переговорах убедили Украину, что "никакой российской переговорной группы в реальности не существует", добавила "Медуза".

Сейчас политической составляющей в переговорном процессе нет и о мирном урегулировании речь не идет, сообщило СМИ. 

По информации "Медузы", российский миллиардер Роман Абрамович по-прежнему участвует в процессе. Издание, ссылаясь на источники, близкие к Абрамовичу, пишет, что он "искренне надеялся урегулировать российско-украинский конфликт". 

Один из собеседников СМИ заявил, что бизнесмена больше интересует переговорный процесс, чем бизнес (The Wall Street Journal связывает деятельность Абрамовича, внесенного в санкционные списки ряда стран, с его желанием "спасти свою репутацию на Западе и сохранить состояние в $15 млрд"). 

"Сейчас с ним говорить на тему бизнеса бессмысленно, он через минуту теряет интерес – у него голова забита другими вещами. Он тебе в ответ говорит: "Слушай, а вот ты читал, что вчера Зеленский заявил? А как ты думаешь, что теперь будет? А что можно сделать?" Его это интересует гораздо больше", – сказал собеседник "Медузы". 

По данным издания, ранее поручения Абрамовича в рамках переговоров выполнял давний бизнес-партнер Абрамовича, заместитель генерального директора ООО "Миллхаус" Давид Давидович. Также в процесс в начале полномасштабной войны был вовлечен еще один знакомый бизнесмена – председатель совета директоров школы управления "Сколково", бывший глава администрации президента РФ (в 1999–2003 годах) Александр Волошин, пишет "Медуза". 

Также издание рассказало, что к переговорам был привлечен и кинопродюсер Александр Роднянский. Его с Абрамовичем связывает многолетняя дружба, также Роднянский знаком с командой президента Украины Владимира Зеленского и самим главой Украинского государства.

Роднянский, объясняя появление Абрамовича в переговорном процессе, заявлял в интервью российской журналистке Ирине Шихман в январе, что его друзья – украинские политики – говорили о необходимости найти посредника. Роднянский рассказал, что 24 февраля 2022 года глава ОПУ Андрей Ермак позвонил ему и предложил связать с Абрамовичем и после этого "началась попытка как-то привести к мирному быстрому решению". 

По данным "Медузы", продюсер помогал организовывать обмены пленными. В частности Роднянский и Абрамович якобы причастны к проведению самого крупного на данный момент обмена в сентябре прошлого года, когда из плена освободили 215 защитников Украины, а России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

О причастности Абрамовича к этому обмену писали ранее западные СМИ

Власти Украины не подтвердили "Медузе" слова Роднянского о звонке Ермака, сам продюсер не стал отвечать на вопросы издания. 

С недавнего времени в переговорном процессе участвует бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков, тоже связанный с Абрамовичем, пишет СМИ. Источник издания заявил, что Абрамович выбрал Капкова для этой работы, поскольку считает его "вменяемым человеком", который не находится под санкциями и может свободно передвигаться по миру. 

Капков участвует в организации обмена пленными и в "отдельных отраслевых вещах", например, в обсуждении параметров "зерновой сделки", рассказали источники "Медузы". По данным СМИ, он выполняет функцию координации с российской стороной. 

"Где надо позвонить [министру обороны России Сергею] Шойгу, звонит Роман [Абрамович]. Где уже есть налаженные связи, все всех знают и нужно позвонить какому-то генералу, это делает Капков, поскольку напрямую украинские и российские военные общаются мало", – заявил собеседник издания, знакомый с Абрамовичем и Капковым. 

Собеседник "Медузы" – представитель украинской стороны сказал, что "Абрамович напрямую общается с фундаментальными, скажем так, лицами – с Шойгу, с Путиным, а его помощники выполняют технические работы". По словам источника, такие работы – это подготовка документов, аналитики, которая потом используется в переговорном процессе. 

Подоляк не стал отвечать на вопросы издания о роли Капкова, Давидовича, Волошина и Роднянского в переговорах, заявив, что "Офис не комментирует конкретные персоналии по неформальной линии переговоров". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, Александр Роднянский, война России против Украины, Роман Абрамович, Александр Волошин, Андрей Ермак, Михаил Подоляк, российские военные
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