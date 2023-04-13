В ФСБ РФ заявили, что убийство пропагандиста Татарского якобы организовал "украинский диверсант"

В заявлении говорится, что убийство Татарского якобы готовил член украинской диверсионной группы Юрий Денисов. По версии ФСБ, он въехал в РФ через Латвию и собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского. Для этого он купил авто и снял квартиру рядом с местом жительства пропагандиста, говорится в сообщении ФСБ.
Ведомство утверждает, что Денисов завербовал россиянку Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Утверждается, что 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. ФСБ начала процедуру его объявления в международный розыск.
В сообщении ФСБ упоминается созданный оппозиционером Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией", против руководителей которого возбуждены уголовные дела "за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности". Утверждается, что Трепова является сторонницей "идеологии Навального".
Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области. Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. В последнее время был "военкором", вел Telegram-канал. 30 сентября 2022 года Татарский был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины. Он записал оттуда видео со словами: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", которое стало вирусным. Татарский внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.
2 апреля 2023 года во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, сообщалось о 32 пострадавших. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало руководителю российской частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.
Полиция задержала петербурженку Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы. Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв, в результате которого погиб Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема убийства Татарского не входит в круг его интересов. По словам главы государства, о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве, "должна думать Россия".
Ответственность за взрыв взяло на себя российское формирование "Национальная республиканская армия". В организации подчеркнули, что подготовили убийство "против известного поджигателя и пропагандиста войны" автономно, без участия иностранных структур, "тем более спецслужб".