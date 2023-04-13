В ФСБ РФ заявили, что убийство пропагандиста Татарского якобы организовал "украинский диверсант"

В заявлении говорится, что убийство Татарского якобы готовил член украинской диверсионной группы Юрий Денисов. По версии ФСБ, он въехал в РФ через Латвию и собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского. Для этого он купил авто и снял квартиру рядом с местом жительства пропагандиста, говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство утверждает, что Денисов завербовал россиянку Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Утверждается, что 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. ФСБ начала процедуру его объявления в международный розыск.

В сообщении ФСБ упоминается созданный оппозиционером Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией", против руководителей которого возбуждены уголовные дела "за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности". Утверждается, что Трепова является сторонницей "идеологии Навального".