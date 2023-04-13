ГОРДОН
 
 
МИР

В ФСБ РФ заявили, что убийство пропагандиста Татарского якобы организовал "украинский диверсант"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ФСБ обнародовала свою версию гибели Татарского
ФСБ обнародовала свою версию гибели Татарского
Фото: Владлен Татарский / Telegram

Федеральная служба безопасности страны-агрессора России заявила 13 апреля, что теракт 2 апреля, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский, был якобы организован "спецслужбами Украины и их агентурой", в том числе выехавшими из РФ оппозиционерами.

В заявлении говорится, что убийство Татарского якобы готовил член украинской диверсионной группы Юрий Денисов. По версии ФСБ, он въехал в РФ через Латвию и собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского. Для этого он купил авто и снял квартиру рядом с местом жительства пропагандиста, говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство утверждает, что Денисов завербовал россиянку Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Утверждается, что 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. ФСБ начала процедуру его объявления в международный розыск.

В сообщении ФСБ упоминается созданный оппозиционером Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией", против руководителей которого возбуждены уголовные дела "за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности". Утверждается, что Трепова является сторонницей "идеологии Навального".

Контекст:

Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области. Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. В последнее время был "военкором", вел Telegram-канал. 30 сентября 2022 года Татарский был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины. Он записал оттуда видео со словами: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", которое стало вирусным. Татарский внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

2 апреля 2023 года во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, сообщалось о 32 пострадавших. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало руководителю российской частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. 

Полиция задержала петербурженку Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы. Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв, в результате которого погиб Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема убийства Татарского не входит в круг его интересов. По словам главы государства, о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве, "должна думать Россия".

Ответственность за взрыв взяло на себя российское формирование "Национальная республиканская армия". В организации подчеркнули, что подготовили убийство "против известного поджигателя и пропагандиста войны" автономно, без участия иностранных структур, "тем более спецслужб". 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, теракт, ФСБ, происшествия, Владлен Татарский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
Галина ГРИШИНА
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
Галина ГРИШИНА
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (73706)
2
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (55351)
3
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (51405)
4
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (50306)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (46076)
6
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (43055)
7
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (38569)
8
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе (31509)
 
 
 
 