"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов". Российские пропагандисты обсуждали убийство украинского журналиста в ответ на убийство Татарского

Шурыгин – Матвееву: Почему мы не объявили индивидуальную охоту на всех этих мерзавцев? Скриншот: Zvezda Live 9.0 / YouTube

"Звезда" подконтрольна министерству обороны страны-агрессора России. На эфир в тот день были приглашены другие пропагандисты и так называемые военкоры. Пропагандисты обвинили в смерти Татарского Украину. При этом сама Украина свою причастность к этому не подтверждала. "В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке", – написал в день убийства в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В эфире "Звезды" пропагандист Владислав Шурыгин, которого российские СМИ, в частности Lenta.ru, называют также "военным экспертом", возмутился, почему после ликвидации Татарского "в Киеве стоит здание ГУР и здание СБУ".

"Я в этом случае говорю немножко условно. Я говорю, почему мы не объявили индивидуальную охоту на всех этих мерзавцев?" – спросил пропагандист.

Соведущий программы, пропагандист Николай Матвеев в ответ сказал, что его знакомый в качестве мести предлагал расправиться с Гордоном.

"Сегодня товарищ спросил: "Почему за Владлена нет вот такой прямой, зеркальной мести? 10 Гордонов, условно". Я объясняю: "Потому что [заметки про] 10 Гордонов будут висеть на всех полосах [западных СМИ]", – сказал Матвеев.

По мнению пропагандиста, подобные шаги "ничего не изменят", но станут поводом обвинить Россию в "индивидуальном терроре". Это, считает он, сразу подхватят все западные СМИ, что может настроить против нее партнеров и "страны, которые сомневаются".

"Я тебе отвечу. Нам плевать теперь, что там будет. Мы от них отрезаны навсегда, понимаешь? Мы больше никогда не будем с ними ни партнерами, ни братьями, никем, – отреагировал Шурыгин. – Можно подумать, нас не обвиняют. Нас обвиняют всегда и везде".

Дискуссию пропагандистов прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Безумные пропагандисты ведут горячие дискуссии на тему "убивать" или "не убивать". До кое-кого уже начало доходить, что "никогда мы не будем братьями", – написал он в Telegram.