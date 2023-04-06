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"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов". Российские пропагандисты обсуждали убийство украинского журналиста в ответ на убийство Татарского

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Шурыгин Матвееву: Почему мы не объявили индивидуальную охоту на всех этих мерзавцев?
Шурыгин – Матвееву: Почему мы не объявили индивидуальную охоту на всех этих мерзавцев?
Скриншот: Zvezda Live 9.0 / YouTube

4 апреля в эфире российского телеканала "Звезда" российские пропагандисты обсуждали возможную реакцию на убийство в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), в том числе звучала идея убить в ответ украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Запись программы "Открытый эфир" опубликована в YouTube.

"Звезда" подконтрольна министерству обороны страны-агрессора России. На эфир в тот день были приглашены другие пропагандисты и так называемые военкоры. Пропагандисты обвинили в смерти Татарского Украину. При этом сама Украина свою причастность к этому не подтверждала. "В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке", – написал в день убийства в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В эфире "Звезды" пропагандист Владислав Шурыгин, которого российские СМИ, в частности Lenta.ru, называют также "военным экспертом", возмутился, почему после ликвидации Татарского "в Киеве стоит здание ГУР и здание СБУ". 

"Я в этом случае говорю немножко условно. Я говорю, почему мы не объявили индивидуальную охоту на всех этих мерзавцев?" – спросил пропагандист. 

Соведущий программы, пропагандист Николай Матвеев в ответ сказал, что его знакомый в качестве мести предлагал расправиться с Гордоном. 

"Сегодня товарищ спросил: "Почему за Владлена нет вот такой прямой, зеркальной мести? 10 Гордонов, условно". Я объясняю: "Потому что [заметки про] 10 Гордонов будут висеть на всех полосах [западных СМИ]", – сказал Матвеев. 

По мнению пропагандиста, подобные шаги "ничего не изменят", но станут поводом обвинить Россию в "индивидуальном терроре". Это, считает он, сразу подхватят все западные СМИ, что может настроить против нее партнеров и "страны, которые сомневаются".

"Я тебе отвечу. Нам плевать теперь, что там будет. Мы от них отрезаны навсегда, понимаешь? Мы больше никогда не будем с ними ни партнерами, ни братьями, никем, – отреагировал Шурыгин. – Можно подумать, нас не обвиняют. Нас обвиняют всегда и везде". 

Дискуссию пропагандистов прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

"Безумные пропагандисты ведут горячие дискуссии на тему "убивать" или "не убивать". До кое-кого уже начало доходить, что "никогда мы не будем братьями", – написал он в Telegram. 

Контекст:

Татарский – уроженец Макеевки Донецкой области. Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. В последнее время был "военкором", вел Telegram-канал. 30 сентября 2022 года Татарский был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины. Он записал оттуда видео со словами: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", которое стало вирусным. Татарский внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

2 апреля 2023 года во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, сообщалось о 32 пострадавших. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало руководителю российской частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. 

Полиция задержала петербурженку Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы. Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв, в результате которого погиб Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема убийства Татарского не входит в круг его интересов. По словам главы государства, о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве, "должна думать Россия".

Ответственность за взрыв взяло на себя российское формирование "Национальная республиканская армия". В организации подчеркнули, что подготовили убийство "против известного поджигателя и пропагандиста войны" автономно, без участия иностранных структур, "тем более спецслужб". 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, убийство, российская пропаганда, Антон Геращенко, Владлен Татарский
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