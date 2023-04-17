"Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира". В ОПУ отреагировали на рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре

Уверенность в этом 17 апреля в Telegram, комментируя рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре Донецкой области, высказал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.
"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько еще таких преступлений? Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира, – написал глава ОПУ. – Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их".
По словам Ермака, россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых – пока неизвестно, добавил он.
"Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо России, не бояться, а жестко бить", – подчеркнул руководитель ОПУ.
17 апреля правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией. Экс-осужденный Азамат Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.
Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.
Он отметил, что, когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.