"Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира". В ОПУ отреагировали на рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре

Уверенность в этом 17 апреля в Telegram, комментируя рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре Донецкой области, высказал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько еще таких преступлений? Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира, – написал глава ОПУ. – Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их".

По словам Ермака, россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых – пока неизвестно, добавил он.

"Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо России, не бояться, а жестко бить", – подчеркнул руководитель ОПУ.