ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира". В ОПУ отреагировали на рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мир должен видеть лицо России, "не бояться, а жестко бить", отметил Ермак
Мир должен видеть лицо России, "не бояться, а жестко бить", отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

За убийства российскими оккупантами украинских детей будет жесткое и справедливое наказание.

Уверенность в этом 17 апреля в Telegram, комментируя рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре Донецкой области, высказал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько еще таких преступлений? Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира, – написал глава ОПУ. – Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их".

По словам Ермака, россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых – пока неизвестно, добавил он.

"Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо России, не бояться, а жестко бить", – подчеркнул руководитель ОПУ.

Контекст:

17 апреля правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией. Экс-осужденный Азамат Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.

Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.

Он отметил, что, когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.

Теги: Россия, Украина, убийство, Донецкая область, террористы, Соледар, дети, преступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, признание, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не выйдет из моды". Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. Фото
"Никогда не выйдет из моды". Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. Фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Галина ГРИШИНА
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Галина ГРИШИНА
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Галина ГРИШИНА
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Галина ГРИШИНА
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях
Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях
Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения
Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (241032)
2
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (54829)
3
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (46257)
4
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь" (28076)
5
Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай (26633)
6
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику (22427)
7
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17473)
8
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото (17166)
 
 
 
 