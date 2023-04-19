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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Литвы о визите Путина на оккупированные территории: Это попытка показать, что он похож на Зеленского

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Шимоните: Путин, как вы знаете, якобы больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он знаком с реальностью
Шимоните: Путин, как вы знаете, якобы больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он знаком с реальностью
Фото: EPA

Заявлениями о визитах президента страны-агрессора России Владимира Путина на временно оккупированные территории Украины российская пропаганда пытается сравнить его с украинским лидером Владимиром Зеленским и "вдохновить" демотивированную российскую армию. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните журналистам в Сейме 18 апреля, сообщает LRT.

"Говорят, что он когда-то был в Мариуполе, кто-то говорит, что, может быть, это не он. [...] Мне кажется, здесь есть некоторая попытка изобразить, что Владимир Путин хоть в чем-то такой же жесткий, как Владимир Зеленский, который едет на передовую и встречается с солдатами у линии фронта, тем самым показывая поддержку своим солдатам и простому народу Украины, который сражается в этой войне. [...] Владимир Путин, как вы знаете, якобы больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он знаком с реальностью", – сказала Шимоните.

Она отметила, что подлинность визита Путина на оккупированные территории проверить сложно "из-за агрессивной российской пропаганды".

"Сложно говорить о подлинности визитов. Вы можете видеть, что все очень стерильно. Вопрос в том, действительно ли то, что происходит, происходит там, где о нем говорят. Действительно ли это та же самая географическая среда, или человек, который заснят за рулем автомобиля, – действительно Путин. Комментировать ходы российской пропаганды, мне кажется, не важно. [...] Я думаю, что это попытка показать поддержку уже демотивированной российской армии, которая ждет украинского контрудара", – заявила глава правительства.

Контекст:

18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков. 

Во время своей незаконной поездки на оккупированную территорию Херсонской области Украины президент РФ Владимир Путин встретился с российскими военными на Арабатской стрелке. К такому выводу, исследовав размещенное на сайте Кремля видео визита Путина, пришли украинский "Центр журналистских расследований" и "Русская служба BBC". Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Литва, оккупация, Херсонская область, страна-агрессор, война России против Украины, Ингрида Шимоните
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