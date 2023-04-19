Премьер-министр Литвы о визите Путина на оккупированные территории: Это попытка показать, что он похож на Зеленского

Шимоните: Путин, как вы знаете, якобы больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он знаком с реальностью Фото: EPA

"Говорят, что он когда-то был в Мариуполе, кто-то говорит, что, может быть, это не он. [...] Мне кажется, здесь есть некоторая попытка изобразить, что Владимир Путин хоть в чем-то такой же жесткий, как Владимир Зеленский, который едет на передовую и встречается с солдатами у линии фронта, тем самым показывая поддержку своим солдатам и простому народу Украины, который сражается в этой войне. [...] Владимир Путин, как вы знаете, якобы больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он знаком с реальностью", – сказала Шимоните.

Она отметила, что подлинность визита Путина на оккупированные территории проверить сложно "из-за агрессивной российской пропаганды".

"Сложно говорить о подлинности визитов. Вы можете видеть, что все очень стерильно. Вопрос в том, действительно ли то, что происходит, происходит там, где о нем говорят. Действительно ли это та же самая географическая среда, или человек, который заснят за рулем автомобиля, – действительно Путин. Комментировать ходы российской пропаганды, мне кажется, не важно. [...] Я думаю, что это попытка показать поддержку уже демотивированной российской армии, которая ждет украинского контрудара", – заявила глава правительства.