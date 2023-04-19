В 150 км от передовой. Журналисты узнали, где находится штаб оккупантов "на херсонском направлении", в котором сняли видео с Путиным

Оккупанты устроили штаб в одной из захваченных баз отдыха на Арабатской стрелке, где и принимали Путина Фото: kremlin.ru

18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате).

Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов в штабе группировки войск "Днепр", поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

По данным журналистов "Центр журналистских расследований", вертолетная площадка оккупантов, которая видна на кадрах прибытия Путина, расположена на территории пансионата "Волна" в селе Стрелковое Херсонской области,

Кроме того, геолоцировано место, где, по утверждению оккупантов, находится штаб группировки "Днепр", в котором Путин встречался с военными. Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина", расположенную на Арабатской стрелке в селе Счастливцево Херсонской области по улице Набережная, 17.

Счастливцево находится ближе к Геническу Херсонской области, чем Стрелковое, между этими селами около 15 км.

Журналисты "ЦЖР" опознали базу отдыха "Бригантина" по характерной водонапорной башне в форме тарелки, недостроенному корпусу, зданию столовой, и узнаваемым благодаря многочисленным размещенным в сети фото воротам и сторожке на въезде. Захваченный россиянами курортный объект, в котором они разместили штаб, по данным журналистов, принадлежит группе компаний "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова.

На фрагменте видео, снятом с борта вертолета, видны примечательные голубые крыши корпусов пансионата "Азов" и его пляж, детский лагерь "Буревестник" и на заднем плане – здания корпусов "Бригантины".

На другом фрагменте видео заметно, что кортеж Путина в какой-то момент проезжает стеллу с надписью "Геническ", раскрашенную в цвета российского флага, расположенную в районе Геническа, где после бегства из Херсона оккупанты разместили свои "органы власти".

Отдел верификации "Русской службы BBC News" проверил и подтвердил выводы украинской прессы о том, что Путин в ходе поездки на оккупированные территории Украины был в Геническе и, на территории базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа.

"Русская служба BBC News" добавляет, что от мест в Херсонской области, которые посетил Путин до реальной передовой – около 150 км, и для сравнения отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля побывал в Авдеевке Донецкой области, в 5 км от передовой.

Геолокацию "Бригантины", называя ее "летним детским лагерем", публикует также OSINT-аналитик Оливер Александер в Twitter.