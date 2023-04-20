Зеленский попросил Столтенберга помочь "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках Украине современной авиации и дальнобойного оружия

Об этом Зеленский сказал 20 апреля в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи со Столтенбергом. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.
"Торможение соответствующих решений – это время, которое теряется для мира, и это жизнь наших воинов, пока не получивших жизненно необходимого количества оборонительных инструментов", – отметил президент.
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.
Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу в войне против РФ, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнули в Воздушных силах.
Украинские власти также активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента.
CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. В него впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co., дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).