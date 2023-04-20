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Зеленский попросил Столтенберга помочь "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках Украине современной авиации и дальнобойного оружия

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Столтенберг и Зеленский провели встречу в Киеве
Столтенберг и Зеленский провели встречу в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой "помочь преодолеть сдержанность партнеров" в поставке Украине современной авиации, дальнобойного оружия, артиллерии и бронетехники.

Об этом Зеленский сказал 20 апреля в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи со Столтенбергом. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Торможение соответствующих решений – это время, которое теряется для мира, и это жизнь наших воинов, пока не получивших жизненно необходимого количества оборонительных инструментов", – отметил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/236954675528368/

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.

Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу в войне против РФ, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнули в Воздушных силах.

Украинские власти также активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. В него впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co., дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).

Теги: Украина, НАТО, оружие, авиация, Йенс Столтенберг, переговоры, военная помощь, артиллерия, бронетехника, Владимир Зеленский, истребители, война России против Украины, президент, визит, встреча, брифинг
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