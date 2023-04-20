Зеленский попросил Столтенберга помочь "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках Украине современной авиации и дальнобойного оружия

Об этом Зеленский сказал 20 апреля в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи со Столтенбергом. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Торможение соответствующих решений – это время, которое теряется для мира, и это жизнь наших воинов, пока не получивших жизненно необходимого количества оборонительных инструментов", – отметил президент.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО.