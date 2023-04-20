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Зеленский по итогам встречи со Столтенбергом: Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО, а также гарантий безопасности на этом пути

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Украина будет в Альянсе, отметил Зеленский
Украина будет в Альянсе, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украине необходимо "что-то большее", чем нынешний формат отношений с НАТО.

Об этом 20 апреля в Киеве на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ. 

"Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Также мы хотим гарантий безопасности на этом пути... Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это как компромисс, – сказал президент – Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантией безопасности для Украины… А пакет гарантий на этом пути, пока мы еще не в Альянсе, – вот это мы бы хотели утвердить… в Вильнюсе [на саммите НАТО 11−12 июля]… Мы со своей стороны все подготовим точно".

Зеленский отметил, что Украина ожидает от НАТО "шаги вперед и очень конкретные".

"Мы хотели бы понять для себя, для нашего общества, что Украина будет в НАТО", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/236954675528368/

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев с начала полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Теги: Киев, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, Владимир Зеленский, президент, безопасность, визит, встреча, брифинг, членство
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