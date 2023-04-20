Зеленский по итогам встречи со Столтенбергом: Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО, а также гарантий безопасности на этом пути

Об этом 20 апреля в Киеве на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Также мы хотим гарантий безопасности на этом пути... Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это как компромисс, – сказал президент – Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантией безопасности для Украины… А пакет гарантий на этом пути, пока мы еще не в Альянсе, – вот это мы бы хотели утвердить… в Вильнюсе [на саммите НАТО 11−12 июля]… Мы со своей стороны все подготовим точно".

Зеленский отметил, что Украина ожидает от НАТО "шаги вперед и очень конкретные".

"Мы хотели бы понять для себя, для нашего общества, что Украина будет в НАТО", – подчеркнул президент.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев с начала полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский.