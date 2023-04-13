Кулеба о саммите НАТО в Вильнюсе: Хороший шанс исправить ошибки прошлого и утвердить резолюцию о принятии Украины в НАТО

"Кремль вел себя на международной арене как маньяк, и многие страны делали все возможное, чтобы сделать этого маньяка счастливым, включая его военную агрессию", – сказал Кулеба.

Он заявил, что пора дать Украине четкое понимание, когда она присоединится к Альянсу.

"Будущий саммит НАТО в Вильнюсе – хороший шанс исправить ошибки прошлого и принять резолюцию о принятии Украины в НАТО. Показать, что дверь не только "открыта", но уже есть четкий план, как Украина может присоединиться", – сказал он.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит, сообщал генсек Альянса Йенс Столтенберг.