Кулеба о саммите НАТО в Вильнюсе: Хороший шанс исправить ошибки прошлого и утвердить резолюцию о принятии Украины в НАТО

"Кремль вел себя на международной арене как маньяк, и многие страны делали все возможное, чтобы сделать этого маньяка счастливым, включая его военную агрессию", – сказал Кулеба.
Он заявил, что пора дать Украине четкое понимание, когда она присоединится к Альянсу.
"Будущий саммит НАТО в Вильнюсе – хороший шанс исправить ошибки прошлого и принять резолюцию о принятии Украины в НАТО. Показать, что дверь не только "открыта", но уже есть четкий план, как Украина может присоединиться", – сказал он.
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит, сообщал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.