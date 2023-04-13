ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба о саммите НАТО в Вильнюсе: Хороший шанс исправить ошибки прошлого и утвердить резолюцию о принятии Украины в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба рассказал, чего ждет от саммита НАТО
Кулеба рассказал, чего ждет от саммита НАТО
Фото: mediacenter.org.ua

Россия делала все возможное, чтобы Украина и Грузия не стали частью НАТО, и всегда начинала конфликт, как только речь заходила о членстве в Альянсе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ".

"Кремль вел себя на международной арене как маньяк, и многие страны делали все возможное, чтобы сделать этого маньяка счастливым, включая его военную агрессию", – сказал Кулеба.

Он заявил, что пора дать Украине четкое понимание, когда она присоединится к Альянсу.

"Будущий саммит НАТО в Вильнюсе – хороший шанс исправить ошибки прошлого и принять резолюцию о принятии Украины в НАТО. Показать, что дверь не только "открыта", но уже есть четкий план, как Украина может присоединиться", – сказал он.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит, сообщал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, саммит НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Смажьте паску этими продуктами, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
Галина ГРИШИНА
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
Галина ГРИШИНА
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
Галина ГРИШИНА
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Галина ГРИШИНА
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (72945)
2
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (55094)
3
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (50753)
4
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (48760)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46896)
6
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (44253)
7
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (40401)
8
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (37539)
 
 
 
 